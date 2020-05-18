Yunanistan, denize girenleri gökyüzünden gözleyecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayılarını düşük tutmayı başaran Yunanistan’da vatandaşlar bu hafta denize girmeye başladı. Açılan sahilleri tepeden gözleyen bir drone, sosyal mesafe uyarısı yaptı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmaya başladığı Yunanistan’da denize girmek isteyenler için yasaklar kalktı. Öte yandan plajlar Koronavirüs önlemlerine göre düzenlendi. Plajlarda sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeye teşvik edecek müzik ve alkol gibi hizmetlere izin verilmedi. Şezlonglar her kullanımın ardından yeniden dezenfekte edildi.

Plajlarda Koronavirüs önlemlerinin en çok dikkat çekenlerinden biri ise gökyüzünde dolaşan drone oldu. Drone sayesinde kurallara uyulup uyulmadığı izlenirken vatandaşlara “Sosyal mesafeye uyalım” mesajı dinletildi.

Yunanistan'da şu anda bir plajda bin metrekare başına 40 kişi bulunmasına izin veriliyor.