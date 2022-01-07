Yunanistan'dan Sevan Nişanyan kararı

Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, firar ettikten sonra yerleştiği Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye’ye deport edileceğini iddia edilen yazar Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.

Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sekiz gün hapiste kaldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldım. Bu zor günlerde sevgilerini ve cesaretlerini gönderen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada Twitter hesabım gizemli nedenlerden dolayı engellendi. Lütfen haberleri paylaşın. “ ifadelerine yer verdi.

"15 gün içinde Yunanistan'dan kendi isteğiyle ayrılmak zorunda"

Nişanyan'ın eşi Ira Tzourou da bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği'nin yaptığı şu açıklamayı paylaşmıştı: "Ermenistan Büyükelçiliği Siros İdare Mahkemesi, Sevan Nişanyan'ın bugün serbest bırakılacağı kararını açıkladı. Karara göre 15 gün içinde Yunanistan'dan kendi isteğiyle ayrılmak zorunda. Sevan Nişanyan Ermenistan vatandaşı olduğu için dilerse Ermenistan'a gidebilir."

Ne olmuştu?

İzmir'in Selçuk İlçesine bağlı kırsal Şirince Mahallesi'nde bir kilometre mesafedeki kendine ait araziye yaptığı 60 metrekarelik evin inşaatı arazinin SİT olduğu gerekçesiyle iki kez mühürlenmesine rağmen tamamlayan Nişanyan, hakkında Selçuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davalar açılmıştı. Suçun mükerrer olarak işlendiği gerekçesiyle açılan davalar 2013 yılında kesinleşmeye başladı. Nişanyan bunun üzerine 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Açık Cezaevi'ne konuldu. Aradan geçen süreçte farklı cezaevlerine cezasını çekmeyi sürdüren Nişanyan, disiplin suçu işlediği gerekçesiyle bir ara kapalı cezaevine de konuldu. Nişanyan son olarak Foça Açık Cezaevi'nde bulunuyordu. Suçlarının mükerrer olmasından dolayı hakkında 11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Nişanyan, üç ayda bir ev izni kullanıyordu.

Dil bilimci - yazar Nişanyan, Temmuz 2017'de hükümlü bulunduğu Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, dönmeyerek firar etti.