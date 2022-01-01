Sevan Nişanyan, Yunanistan’da tutuklandı; sınır dışı edilebilir

Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.