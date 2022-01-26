Yunanistan Başbakanı, kar fırtınasında yolda kalanlardan özür diledi; otoyolu işleten şirketin sorumluluğunu vurguladı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Attiki Odos otoyolunda saatlerce mahsur kalan vatandaşlardan özür diledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, haftalık kabine toplantısı konuşmasına, yoğun kar yağışı nedeniyle otoyolda mahsur kalan sürücülerden özür dileyerek başldı.

Özel bir şirket tarafından işletilen Attiki Odos otoyolunda 12 saate kadar mahsur kalanlarla ilgili konuşan Miçotakis “Son kar fırtınasının idare edilmesi konusunda imtiyaz sahibinin açık sorumlulukları var. Varolan yasalarımız çerçevesinde tam anlamıyla bir soruşturma yapılacak aynı zamanda özel sektörle ilgili sözleşmelerdeki maddeler incelenecek” dedi.

Miçotakis, kritik altyapıları yöneten özel şirketlerin yolları açık tutmak gibi belirli zorunlulukları olduğunu söyledi.

Başbakan Miçotakis, bu nedenle Attiki Odos’u işleten şirketin, yolda kalan bütün sürücülere 2 biner Euro ödemesi talimatı verildiğini hatırlattı.

İstanbul’da olduğu gibi, yoğun kar yağışı Yunanistan’ın başkenti Atina’da da hayatı durdurdu.

TIKLAYIN - Binlerce sürücü kar nedeniyle mahsur kalmıştı: Atina'daki otoyolu işleten şirket yolda kalanlara 2 biner Euro verecek