Binlerce sürücü kar nedeniyle mahsur kalmıştı: Atina'daki otoyolu işleten şirket yolda kalanlara 2 biner Euro verecek

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İstanbul, yoğun kar yağışıyla mücadele ederken Yunanistan'ın başkenti Atina'da kar fırtınası yolların kapanmasına, binlerce sürücünün otoyolda mahsur kalmasına neden oldu. Özel işletilen otoyoldan sorumlu şirket, özür dileyerek yolda kalan sürücülere 2000 Euro ödeme yapılacağını söyledi.

Greek Reporter'da yer alan habere göre, Atina'da yoğun kar yağışı, şehrin çevresinden geçen otoyol sistemi Attiki Odos'ta yolu kapattı. Dondurucu soğuk altında yaklaşık 5 bin sürücü, mahsur kaldı. Yolun açılması çalışmaları için ordu da çalışmalara dahil oldu.

20 saatten uzun süre mahsur kalan sürücülerden bazıları sosyal medyada öfkelerin dile getirdi. Arabalarını yolda bırakan sürücüler ve aileleri, yol kenarında sığınacak yer aradı.

Otoyoldan sorumlu şirket Attiki Odos SA, yolda kalan sürücülerden özür dileyerek, zararlarını karşılamak için 2000'er Euro dağıtılacağını duyurdu.

Kararın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yaptığı bir aramadan sonra alındığı belirtildi.