Yunanistan, AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısının 30 yaş altına uygulanmasını durdurdu

İngiltere'nin ardından Yunanistan Aşılama Komitesi de AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısının kullanımını 30 yaşın altındaki kişiler için durdurmaya karar verdi.

Yunanistan Aşılama Komitesi, AstraZeneca'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Ulusal Aşılama Komitesi, mevcut tüm verileri değerlendirdikten sonra, yalnızca 30 yaş ve üstü kişilere AstraZeneca aşısı uygulanmasını önermektedir" denildi.

Karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir bağlantı bulunduğunu açıklamasının ardından alındı. ​Yunanistan geçen ay, Avrupa’da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının, EMA'dan bir açıklama gelene kadar kullanılmaya devam edileceğini açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 378.997 kişiye AstraZenaca aşısı uygulandı. Ayrıca 2 milyondan fazla kişiyi aşılamak için Pfizer ve Moderna aşıları da kullanıldı.

Hollanda, Kanada, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler AstraZeneca'nın 60 yaş altına uygulanmasını kısıtlarken İngiltere bu sınırı 30 yaş olarak almıştı.