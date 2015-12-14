Yunanistan, Almanya ve Türkiye mülteci krizi için 'mini zirve' planlıyor

2016'nın ilk haftalarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras mülteci krizini Sakız Adası'nda görüşmek üzere toplanacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Yunan televizyon kanalı Mega TV'ye verdiği röportajda "Sakız Adası'nda bir araya gelip deniz yoluyla İzmir'e hep birlikte geçmeyi planlıyoruz. Böylece Ege'nin iki kıyısını da görebileceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı 'mini zirve' olarak tanımladığı görüşme için henüz tarih belirlenmediğini de ifade ederken 'Şubat ayının başında olabilir' yorumunu yaptı.

2 yıl sonra ilk müzakere başlığı açılıyor

Kasım ayında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında imzalanan eylem planı kapsamında Türkiye maddi destek, üyelik sürecinde canlanma ve AB'ye vizesiz giriş konusunda ilerleme karşılığında mülteci akınına karşı sınırların daha etkin denetimini sağlama taahhüdünü vermişti.

AB'yle varılan anlaşma kapsamında bugün Türkiye ile müzakerelerde Ekonomik ve Parasal Politika başlığı görüşmeleri başlatılacak. Bu başlık, son iki yıl içerisinde AB müakerelerinde görüşmeye açılan ilk fasıl olacak.

Yunan Dışişleri Bakanı Kotzias, Yunan adalarına gelenlerin sadece Suriyeliler olmadığının altını çizerek, "Faslılar, Cezayirliler 50 euroya aldıkları biletlerle İstanbul'a uçuyor [...] Bu kişilerin havalimanlarından çıkışına izin verilmemeli" dedi.