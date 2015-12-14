T24 LogoT24 Logo
Politika

Yunanistan, Almanya ve Türkiye mülteci krizi için 'mini zirve' planlıyor

Dışişleri Bakanı 'mini zirve' olarak tanımladığı görüşme için henüz tarih belirlenmediğini de ifade ederken 'Şubat ayının başında olabilir' yorumunu yaptı

14 Aralık 2015 09:26

2016'nın ilk haftalarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras mülteci krizini Sakız Adası'nda görüşmek üzere toplanacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Yunan televizyon kanalı Mega TV'ye verdiği röportajda "Sakız Adası'nda bir araya gelip deniz yoluyla İzmir'e hep birlikte geçmeyi planlıyoruz. Böylece Ege'nin iki kıyısını da görebileceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı 'mini zirve' olarak tanımladığı görüşme için henüz tarih belirlenmediğini de ifade ederken 'Şubat ayının başında olabilir' yorumunu yaptı.

 

2 yıl sonra ilk müzakere başlığı açılıyor

 

Kasım ayında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında imzalanan eylem planı kapsamında Türkiye maddi destek, üyelik sürecinde canlanma ve AB'ye vizesiz giriş konusunda ilerleme karşılığında mülteci akınına karşı sınırların daha etkin denetimini sağlama taahhüdünü vermişti.

AB'yle varılan anlaşma kapsamında bugün Türkiye ile müzakerelerde Ekonomik ve Parasal Politika başlığı görüşmeleri başlatılacak. Bu başlık, son iki yıl içerisinde AB müakerelerinde görüşmeye açılan ilk fasıl olacak.

Yunan Dışişleri Bakanı Kotzias, Yunan adalarına gelenlerin sadece Suriyeliler olmadığının altını çizerek, "Faslılar, Cezayirliler 50 euroya aldıkları biletlerle İstanbul'a uçuyor [...] Bu kişilerin havalimanlarından çıkışına izin verilmemeli" dedi.

ETİKETLER

yunanistanalmanyatürkiyemini zirvemülteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24