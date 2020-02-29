T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan'a geçmek isteyen bir aile botlarının havası inince Meriç Nehri üzerinde mahsur kaldı

29 Şubat 2020 13:49

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir aile, botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz sığınmacı, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor. Sınır köylerinden birinde, dün birçok düzensiz sığınmacının yüzerek ve botla geçiş yaptığı yerden Yunanistan'a gitmeye çalışan bir ailenin botunun havası, nehrin ortasında inmeye başladı. Nehrin ortasındaki adacığa çıkan, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi botlarını şişirmeye çalışıyor.

Bu arada Yunan devriyeleri sınırda zaman zaman havaya ateş ederek bazen de ses bombası atarak düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a girmemesi için çaba sarf ediyor.

TIKLAYIN - Yunanistan sınırında sığınmacılara bir kez daha gazlı müdahale

ETİKETLER

meriç nehrihaberadacıkmahsur kaldısığınmacıidlibsuriyetürkiyeyunanistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24