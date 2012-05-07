Yunan seçmeni büyük partileri cezalandırdı

Ekonomik sıkıntı çeken seçmenler, kemer sıkma politikasına tepkilerini iki büyük parti, sosyalist PASOK ile sağcı Yeni Demokrasi’yi cezalandırarak gösterdi.

Sandıklar kapandıktan sonra oy kullananlar arasında yapılan anketlere göre muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi yüzde 17 ile 20 arasında oy toplayabildi. Parti, 2009 yılındaki seçimlerde yüzde 33,5 oranında oy toplamıştı. Sosyalist PASOK partisi de yüzde 14 ile yüzde 17 arasında oy alabildi.

Kemer sıkma önlemlerine karşı çıkan 10’u aşkın küçük parti sandalye sayısını arttırırken aşırı sağcı Altın Şafak partisi yüzde üçlük barajın çok üzerinde oy toplayarak ilk kez parlamentoya girdi. Kemer sıkma önlemlerine karşı olmanın ötesinde Euro bölgesinden çıkılmasını isteyen Yunan komünist partisi de oylarını arttırdı.

Yunanistan borçlarını ödeyebilmek için son iki yıl içinde Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’ndan milyarlarca dolar kredi aldı. Ancak hükümet bunun için sosyal ve sağlık programlarında büyük kesintiler yapmak, emekli maaşlarını indirmek, on binlerce memuru işten çıkarmak ve vergileri artırmak zorunda kaldı.

Ermenistan'da beklenen oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre, 2008 yılındaki olaylı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ülkenin başına geçen Serj Sarkisyan'ın başkanı olduğu Cumhuriyetçi Parti önde gidiyor. Eski koalisyon ortağı Müreffeh Ermenistan Partisi ise ikinci sırada görünüyor. Seçimlerden önce yapılan anketler de benzer bir tablo çiziyordu.

Uluslararası araştırma şirketi Gallup'un sandık çıkışı tahminleri, Cumhuriyetçi Parti'nin yüzde 44.44, Müreffeh Ermenistan Partisi'ninse yüzde 28.81 oy oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Ermenistan'da seçimlere sekiz siyasi parti ve bir siyasi blok katıldı. Yoksulluk ve işsizlik gibi önemli sorunlarla boğuşan ülkede, hem Cumhuriyetçi Parti hem de milyarder iş adamı ve eski bilek güreşçi Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi, seçim kampanyalarında ekonomiyi düzeltme vaadinde bulundu.

Uluslararası gözlemciler, yayımladıkları raporda, seçim sürecinde sistematik ihlaller olmadığını, ancak bazı partilerin halka cep telefonu, yiyecek, alkol ve hatta traktör dağıtarak oy satın aldıkları yönünde iddialar bulunduğunu bildirmişti.

Ermenistan seçim sistemine göre, 131 kişiden oluşan parlamentoda 90 koltuk siyasi partilere ayrılıyor. Yüzde 5'in üzerinde oy alan partiler, 90 koltuğu paylaşıyorlar. 41 koltuk ise bağımsız adaylara ayrılmış durumda.

Kesin sonuçlarının bu gece veya yarın sabah alınması öngörülüyor.