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Yaşam

Yunan modacı ekonomik kriz yüzüden intihar etti

62 yaşındaki Mihalis Aslanis'in ölüm nedeni henüz kesin bilinmiyor

29 Ağustos 2013 13:44

Ünlü Yunan modacı Mihalis Aslanis (62), ekonomik kriz yüzünden intihar etti.

Atina'nın lüks semtlerinden Kolanaki'deki evinde ölü bulunan 62 yaşındaki Mihalis Aslanis'in ölüm nedeni henüz kesin bilinmiyor ancak ekonomik nedenlerden hayatına son verdiği ileri sürülüyor.

Yunanistan medyasına yansıyan haberlerde, son dönemde işleri bozulan ve maddi sıkıntı içinde bulunduğu belirtilen Aslanis'in odasında bulunan mektuplarda, ülkenin ekonomik ve sosyal durumundan duyduğu endişelerini dile getirdiği ifade ediliyor.

Ünlü moda tasarımcısı Mihalis Aslanis, kısa bir süre önce yanında çalışan yabancı kadınlar tarafından dolandırıldığını iddia ederek, maddi sıkıntıda olduğunu açıklamıştı.

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