Yunan futbolcuya Türk bayrağı sorusunu soran gazeteci istifa etti: Soru siparişti

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas 'a basın toplantısında, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?" diye soran Karadeniz gazetesi muhabiri Elif Alp istifa etti. Alp sorunun gazetenin spor müdürü Nihat Erence tarafından kendisine yollandığını açıkladı.

Yerel Karadeniz gazetesi muhabiri olan Elif Alp basın toplantısı sırasında, Bakasetas'a, "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun?" diye sormuş futbolcu da soruya tepki göstererek, "Ben futbolcuyum ve yalnızca futbola odaklanıyorum" cevabını vermişti.

Trabzonspor da Ezgi Alp'in akreditasyon alanlarına girişini iptal ederek sorunun 'ırkçı' bir yaklaşımla yöneltildiğini ve gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve taraftarların da tepkisine neden soruyu soran Alp ise bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile Karadeniz gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında söz konusu soruyu sormasını spor müdürü Nihat Erence'nin istediğini belirten Ezgi Alp, "mesleğe yeni başlayan bir olarak sorunun nereye gideceğini kestiremediğini" belirtti. Büyük bir hata yaptığını fark edince olayın olduğu gün istifasını verdiğini belirten Ezgi Alp, "Burada suçlu aramıyorum, tek suçlu benim! Ancak beklerdim ki bu soruyu bana sorduran Nihat Erence de bir açıklama yapsın. Hatta benim yapmam gerekeni yaparak istifa etsin. Bunları yapmak bir tarafa bugün spor sayfasında o sorunun doğru olduğunu savunacak kadar 'egoist', başkalarını suçlayacak kadar da 'pişkin' bir yayıncılık örneği sergiledi!" dedi.

Gazetenin diğer yetkililerinin böyle bir soru sorulacağından haberi olmadığını belirten Alp, "O soruyu bana WhatsApp üzerinden gönderen Nihat Erence'nin de başkasından 'sipariş' aldığı ortadaydı. Çünkü gelen metnin üzerinde 'iletildi' yazıyordu" dedi.