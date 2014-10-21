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Yaşam

Yunan dansçı Xenya Foudataki'nin ölümü şüpheli bulundu

Yunanistan'dan gelip dansçılıkla hayatını kazanan Xenya Foudataki Cihangir'deki evinde ölü bulundu

21 Ekim 2014 12:46

Yunanlı dansçı Xenya Foudataki (38), 2014’ün Ocak ayında, Cihangir, Bostanbaşı Caddesi’nde arkadaşı Mehmet Emin K. İle birlikte ev kiraladı. İddialara göre Mehmet Emin K., iki ay sonra evi terk etti. Foudataki de, 1200 TL kira ödediği evde tek başına yaşamaya başladı. Ancak Foudataki’nin dairesinden geçen 18 Ekim’de, ağır kokular gelmeye başladı.

 

Ölümü şüpheli bulundu

 

Komşular olayı ilk olarak evin sahibi olan emlakçıya anlattı. Emlakçı da polise haber verdi. Polisler ilk olarak evin dışını kontrol etti. Tüm camlar açıktı. İçeriden yoğun bir koku geliyordu ancak olumsuz bir şey görünmüyordu. Cumhuriyet savcısının emriyle dairenin kapısı çilingire açtırıldı. İçeride, Foudataki holde, sırt üstü cansız yatarken bulundu. Üzerinde geceliği vardı. Cesedi morarmış ve şişmişti. Polisin dikkatini çeken, başındaki koyu yara iziydi. Kulağından da kan gelmişti. Ancak evde boğuşma izi yoktu. İçeriden kilitli kapı zorlanmamıştı. Pencereler de demir parmaklık takılıydı. Bu bulgular, detektifleri, ölümün uyuşturucu krizi ya da alkol koması kaynaklı olabileceği şüphesine götürdü. Bunun belirlenmesi için Foudataki’den kan alınarak tahlile gönderildi. Başındaki yaranın, bir saldırı neticesi gerçekleştiği ihtimali göz ardı edilmezken, düşme ihtimali de değerlendiriliyor. Savcının da ölümünü şüpheli bulduğu Foudataki’nin, kati ölüm sebebi Adli Tıp otopsisinde ortaya çıkacak.

 

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