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Sosyetede 'Siyahi bebek' olayının kahramanı siyahi dansçı: Kader!

Sosyetede 'siyahi bebek olayı'nın kahramanı olan dansçı, bebeğine sahip çıkmak istiyor

20 Mayıs 2013 15:36

Geçtiğimiz yaz Türkiye 'nin tanınmış iki ailesinin çocukları, Çırağan Sarayı'nda evlendi. Düğün arifesinde gelin ve damat "bekarlığa veda gecesi" düzenledi. Sarhoş olan gelin, siyahi bir dansçıyla birlikte oldu. Ertesi gün hiçbir şey hatırlamayan gelin, Çırağan'da dünyaevine girdi. Mutluluklarını bir bebekle taçlandıran çift, doğum için ABD 'ye gitti. Bebeğin doğacağı gün bütün aile Amerika'ya uçtu. Ancak siyahi bebeği gören damat ve yakınları ilk uçakla İstanbul 'a döndü. Damat boşanmak için avukatına talimat verdi.

 

Nijeryalı dansçı: Kader

 

Doğan bebeğin babası Nijeryalı dansçı A.Y. Takvim gazetesinden Mevlüt Yüksel'e o gece yaşananları şöyle anlattı:


"Boğaz'daki o eve şov sergilemek için gittik. Bekarlığa veda partisi olduğunu orada öğrendik. Alkol su gibi akıyordu. Kadınlar müzikle kendilerinden geçmişti. Herkes delice eğlenirken gelin adayı elimden tutarak boş bir odaya götürdü. Birden öpmeye başladı. Birileri görecek ve işimden olacağım korkusuyla panikledim. Ancak o ısrar edince ben de dayanamadım. Çok sarhoştu. Her şey birkaç dakika içinde olup bitti. Gecenin sonunda elime 500 dolar sıkıştırdı. Bir daha kendisini hiç görmedim. Olayı bilen arkadaşlarım gazeteyi görünce beni aradı. Şoke oldum. Bebeğimin olduğunu böyle öğrendim. Çocuğumu istemezlerse, ben sahip çıkarım."


Tam 3 yıldan beri Türkiye'de yaşayan Nijeryalı baba A.Y., başına gelenler için "Kader" dedi. Siyahi baba, "Kimseye konuşmam. Yeter ki çocuk sahipsiz kalmasın" diye konuştu.

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