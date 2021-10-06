Yunan basını: Türkiye, BM'ye Yunanistan'ın Doğu Ege'deki adalarının silahsızlandırılması için tekrar çağrıda bulundu

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Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Yunanistan'ın Doğu Ege'deki adaların silahsızlandırılmış statüsünü ihlal ettiğini belirten bir mektup attığı belirtildi.

Yunanistan'ın en çok okunan yayınlarından Kathimerini tarafından görülen mektupta Türkiye'nin Yunanistan'ı 1923'te imzalanan Lozan ve 1947'de imzalanan Paris Barış anlaşmalarını ihlal etmekle suçladığı belirtildi.

Sinirlioğlu'nun mektubunda, ''Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliği geçmişte olduğu gibi bugün de adaların silahsızlandırılmasına bağlıdır. Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliğinin silahsızlanmaya bağlı olmadığını söylemenin bir yasal dayanağı yoktur'' yazdığı ifade edildi.

Mektupta Sinirlioğlu'nun Midilli, Sakız, Samos ve Ikaria adalarından Yunan askerlerinin çekilmesini talep ettiği ifade edildi. Gazete, Sinirlioğlu’nun mektubunun Yunan mevkidaşı Maria Theofili’nin 27 Temmuz'da yazdığına yanıt niteliğinde olduğu fade edildi.

Sinirlioğlu'nun Limni ve Semadirek adaları Türkiye anakarasına daha yakın olduğu için burada daha sıkı bir rejim olduğunu yazdığı iddia edildi.