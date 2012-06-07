Yunan adalarına vizesiz geçiş başladı

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki 5 adasına vizesiz geçişlerin startı verildi. İlk olarak bugün Rodos’a giden Türklere limanda vize verilmeye başlandı. Kısa süre içinde uygulamanın diğer adalara yayılacağı belirtildi.

Yunanistan’ın, Ege’deki adalarına vizesiz girişler için bir süredir Avrupa Birliği nezdinde sürdürdüğü çalışmalar olumlu sonuç verdi. İlk olarak bugünden itibaren Rodos’a giden Türkler’e adada vize verilmeye başlandı.

Yeşil Marmaris Turizm ve Seyahat Acentesi Limited Şirketi yöneticisi İpek Tugay şu bilgileri verdi:

"Bugün Rodos’a giden Türklere tek girişlik ve 15 günlük vizeler adada verilmeye başlandı. Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Ürdün ve İran vatandaşlarının Rodos’ta zor durumda kalmamaları için, seyahatten iki gün önce bize pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi, gidiş-dönüş gemi bileti, iki vesikalık fotoğraf, Yunan vizesi başvuru formu, otel rezervasyonu ve vize parasının yatırılması gerekiyor. Rodos’ta başlayan uygulama kısa zamanda Midilli, Sisam, Sakız ve İstanköy (Kos) adalarında da başlamasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren Bodrum’dan Rodos seferlerimizde başlayacak."

İpek Tugay, Marmaris’ten Rodos’a halen sabah 09.00 ve 17.45’te deniz otobüsleriyle seferlerin devam ettiğini ve yolculuğun bir saat sürdüğünü de belirtti.

'Turizme canlılık getirir'

Öte yandan, vizesiz geçiş uygulamasının İstanköy’de de başlaması için bu sabah turizmcilerle, Atina’dan gelen Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere adaya giden Turkish Sea Lines Feribot İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Güven şunları söyledi:

"Vizesiz geçişlerin zaten büyük bir ekonomik kriz içerisinde olan Yunanistan ve bize yakın adaların turizmine büyük bir canlılık getireceğini söylüyorduk. Yunan işadamları ve politikacılarla bulunduğumuz her platformda vize kolaylığının getirilmesinin komşu iki ülkenin bölgedeki ekonomisine ciddi hareketlilik getireceğini anlatıyorduk. Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yapacağımız toplantıda gümrük alanında vize kuyrukları oluşmaması, günübirlik geliş gidişlerde zaman kaybedilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve bir an önce Rodos’taki uygulamanın İstanköy’de başlamasını isteyeceğiz. Bodrum’a kadar tatile gelenlerin büyük bir çoğunluğu, Yunan adalarına günübirlik de olsa geçmek istiyor."