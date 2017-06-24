Yunan adalarına tatilci akını

Ramazan Bayramı tatilini Türkiye’ye yakın Yunan adalarında geçirmek isteyenler arife günü sabah saatlerinden itibaren iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Sakız, Midilli, Sisam ve Kos adaları bayram tatilinde Türklerden büyük ilgi gördü. Adalara sefer düzenleyen feribot acenteleri ek seferler koydu. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden, Sisam Adası’na gitmek için Kuşadası ve Seferihisar’a, Kos Adası’na gitmek için Bodrum’a, Sakız’a gitmek için Çeşme’ye gelen tatilciler limanlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Günde iki sefer yapılanSisam Adası’na, bayram nedeniyle üç firma, ikişer sefer koydu. Bodrum ve Çeşme’de de ek seferler konuldu.



Sisam başta olmak üzere adalara sefer yapan Meander Travel ve Tatil Limanı’nın sahibi Abdullah Gür, ilginin fiyatların düşürülmesinden kaynaklandığını belirterek, "Turizm sezonunun içinde bulunduğu durum ortada. Geçtiğimiz yıllarda her gün sefer yaptığımız adaya, bu yıl geçtiğimiz haftaya kadar haftada sadece 4 gün sefer yapıyorduk. Bayramda biraz hareketlilik olsun diye fiyatlarımızı neredeyse yarı yarıya düşürdük. Bunun biraz etkisi oldu" dedi.

Ayvalıkta'da uzun kuyruk

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, deniz hudut kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.



İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen vatandaşlar, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı.

Feribot seferleri düzenleyen acente sahibi Fatih Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki hafta kadar önce Midilli Adası'nda meydana gelen deprem nedeniyle bir miktar rezervasyon iptallerimiz oldu. Ancak bunun yerini yeni rezervasyonlar kapattı. Bu sayede yine her bayram olan kapasitemize ulaştık." diye konuştu.

Tatilcilerin bugün itibarıyla yoğunlaştığını vurgulayan Jale, şöyle devam etti:

"Sadece bugün bin 200 biletli tatilci Midilli'ye geçti. Geçen seneyle kıyaslandığında müşteri potansiyelimiz hemen hemen aynı sayılara ulaşmış durumda. Geçtiğimiz haftaya kadar rezervasyonlarımız çok düşüktü ama bu hafta bir anda çok ciddi bir yükseliş oldu. Bana göre bu bayram 5-6 bin kişi Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapacaktır. Firma olarak bayram nedeniyle her gün iki ek sefer düzenleyerek bu geçişleri gerçekleştirmeye çalışacağız."

"Midilli daha ucuz"

Ayvalıklı avukat Kemal Tutkopar da Midilli ile ilçenin adeta kapı komşusu olduğunu söyledi.

Kendisinin de Midilli mübadili bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Tutkopar, şunları kaydetti:

"Bu yüzden de fırsat buldukça, sık sık gidip geliyoruz. Bayram dolayısıyla da fırsatımız oldu. 4 gün tatil yapacağız. Midilli'de gerçekleşen depremi, Ayvalık'ta da aynı şiddette hissettik. Bu yüzden de alışkınız. Depremden de çekinmiyoruz. Midilli'de restoranlar ve birçok hizmet Türkiye ile kıyaslandığında çok ucuz. Mesela restoran fiyatları Cunda Adası ile karşılaştırıldığında, Midilli'de 3'te 1 oranında ucuz fiyatla ziyafet çekebilmek mümkün."

Tatilcilerden Tuğçe İlhan ise Ege adalarına ilk kez seyahat ettiğini, deprem korkusunu taşımadığını ifade etti.

Ayvalık Belediyesi otopark görevlisi Cafercan Kıran, "Bayram nedeniyle otoparklarımız yüzde 100 doluluk oranına yaklaştı. Bayramın ilk günü ve ikinci gününde ise otoparklarımızda boş yer kalmayacağını düşünüyorum." dedi.