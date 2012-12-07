Yumurtanın raf ömrü 2 yıla çıkarıldı

Ege ve Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümlerinin ortak çalışmasıyla yumurtanın 3 ay olan raf ömrü, ''toz yumurta'' sayesinde 2 yıla çıkarıldı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Ertekin, yumurtanın kabuklarından ayrılmasından sonra bir takım filtrasyon işleminden geçtiğini, püskürtmeli kurutucu işleminin ardından 'toz yumurta'nın elde edildiğini açıkladı.

Ertekin, normal bir yumurtanın raf ömrünün ortalama 3 ay olduğunu, ''toz yumurta''nın ise 1 yıla kadar tüketilebildiğini dile getirdi. Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Neriman Bağdatlıoğlu ile yaptıkları ortak çalışmayla bu süreyi 2 yıla kadar çıkardıklarını ifade etti.

Çalışmayı TÜBİTAK'ın da desteklendiğini dile getiren Ertekin, şu şekilde konuştu:

''Biz çalışmamızda, bir gıdanın başka bir gıda materyali ile mikro boyutta kaplanması veya kapsüllenmesi olarak ifade edilen mikroenkapsülasyon teknolojisini uygulayarak yumurta tozunun raf ömrü arttırılmış ve kansorojenik bileşenlerinin oluşumu engelledik. Laktoz ile oldukça başarılı sonuç aldık.

Bizim getirdiğimiz inovatif bir değer, biz yumurtayı 'enkapsüle' ederek hem bozulmasına hem de renk değişimine karşı korumayı hedefledik ve raf ömrünü bu şekilde uzatmayı başardık. Normal raf ömrü 1 yıldı ama bizim yaptığımız denemelerde bunu biz 2-2,5 yıla çektik.

Toz yumurta hazır çorbalar, kek, un karışımları, omlet yapımı ve mayonez üretiminde kullanılabiliyor. Hedefimiz toz yumurtanın sanayide kullanımını artırmak. Toz yumurtanın depolanması kolay, raf ömrü çok uzun. Bu nedenle özellikle askeriyede tüketilebilir.''