Yumurtalık kanseri üzerine çalışan Dr. Duygu Özmadenci'ye ABD'den ödül

ABD’de 22 yıldır kanser araştırmalarına destek veren OCRA Vakfı’nın her yıl sadece 10 bilim insanına verdiği ödülü, bu yıl Dr. Duygu Özmadenci aldı. Özmadenci yumurtalık kanser hücrelerini çoğaltan FAK adlı protein ile ilaçlı mücadele yöntemini keşfetti.

İlkokulu Zonguldak Ereğli’de okuyan Duygu Özmadenci, ortaokul ve liseyi İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi aldı. Fransa’da kanser araştırmaları üzerine master ve doktora yaptı. Doktora sonrası çalışmalar için ABD’nin San Diego Üniversitesi’ne gitti. Dr. Özmadenci, buradaki kanser araştırma merkezinde yumurtalık kanser hücrelerini çoğaltan Fokal Adezyon Kinaz (FAK) adlı protein ile ilaçlı mücadele yöntemini keşfetti.



Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre yaptığı bu keşifle Dr. Özmadenci, Amerika’da 1994’ten beri yumurtalık kanser araştırmalarına destek veren Ovarian Cancer Research Alliance’nın (OCRA) her yıl bu konuda araştırma yapan 10 kişiye verdiği ‘Ann and Sol Schreiber Mentored Investigator Award’ ödülüne layık görüldü. Dr. Özmadenci, ödülle birlikte 75 bin dolarlık araştırma desteğinin de sahibi oldu. Deneylerde başarılı olan yöntemin kısa sürede kliniklerde de kullanılmaya başlanması bekleniyor. Dünyada her 100 kadından birinin yumurtalık kanserinden hayatını kaybettiğini belirten Dr. Özmadenci, "Yumurtalık kanserinin, bağışıklık sistemini harekete geçiren yeni geliştirilen ilaçlara cevap vermediği düşünülüyordu. Bu ödül, yeni buluşlarımızın, yumurtalık kanserine karşı savaşta bağışıklık sisteminin harekete geçirilebileceğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.