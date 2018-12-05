'Yumurta dondurma' hakkında merak edilenler

İSTANBUL,(DHA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin yumurta dondurma konusunda merak edilenleri anlattı.

Uzmanlar yaşı 35 ve üzeri kişilerin evli değillerse yumurtalarını dondurmalarında fayda olduğunu ifade ediyorlar. Hatta son yıllarda bu uygulamaya talep Türkiye\'de artmakta. Kadınların kariyer planlaması yapması ve evlenme yaşını daha ileriye ertelemesinin ise bunun en sık sebebi olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla doğurganlığını ertelemek ve korumak isteyen kadınlar yumurta dondurma işlemine daha sık başvuruyorlar.

Yumurta dondurma hakkında merak edilenleri anlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, bu uygulamadaki kısıtlamaların büyük oranda kaldırılması ile Türkiye\'de tüp bebek uygulamalarında yeni bir dönem açıldığını söyledi.

Prof. Dr. Selman Laçin, Tüp bebek tedavilerinde transfer sonrası artan embriyoların uzun yıllardır zaten Tüp Bebek Merkezlerinde dondurulup saklanabildiğini kaydederek, \"Üreme hücrelerinin dondurulması ise ancak kanser tedavisi görecek olmak gibi oldukça özel koşullara bağlıydı. Şimdi bu kısıtlamaların büyük oranda kaldırılması ile yeni bir dönem başladı\" dedi.

Türkiye\'deki yönetmeliğe göre evli olmayan ve yumurtalık rezervinin azaldığı yapılan testlerle anlaşılan kadınlar uzmanlardan oluşan bir kurulun verdiği kararla yumurta dondurma için tüp bebek merkezlerine başvurabileceklerini belirten Prof. Dr. Laçin işlemin nasıl olduğu ile ilgili şunları söyledi:

\"İşlemin mutlaka deneyimli tüp bebek merkezlerinde yapılması gerekir. Yardımcı üreme teknikleri konusunda sertifikalı kadın doğum uzmanı, hastanın yumurtasını belli bir takibin ardından yaklaşık 10 gün sonra toplar. Toplanan yumurtalara dölleme ve rahime transfer işlemi yapılmaz. Bunların yerine yumurtalar, kişiye özel olarak hazırlanmış taşıyıcılarda -196 santigrat derecedeki sıvı azot içeren tanklarda dondurularak saklamaya alınır. Dondurma işlemi, tüp bebek merkezinin embriyoloji laboratuvarında sorumlu embriyologlar tarafından yapılır.\"

-196 DERECEDE DONDURULUYOR

Dondurma işleminde yumurtaların zarar görüp görmediği konusunda da bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Laçin, \"Yumurtalar vitrifikasyon denilen ve oldukça pratik olmasına karşın tecrübe ve dikkat isteyen dondurma yöntemiyle başarılı şekilde dondurulup saklanmaktadır. Vitrifikasyon ile dondurulan yumurtalar çözüldüğünde yumurta başına yüzde 90 dan fazla canlılık oranları elde edilmektedir. Çözülme sonrası canlı olarak gözlenen yumurtalara daha sonra eşlerden elde edilen sperm hücreleriyle mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilir ve elde edilen embriyolar laboratuvarda özel kültür sistemlerinde belirli süre büyütüldükten sonra anne adayına transfer edilir. Yapılan son bilimsel çalışmalarda vitrifikasyon işlemi ile dondurulan yumurtalardan çözme sonrası elde edilen embriyoların rahime nakliyle taze denemede elde edilen gebelik oranlarına eşdeğer gebelik oranlarının elde edildiği gösterilmiştir. Dondurma yönteminde -196 derecede embriyo, sperm ve yumurtalar 5 yıl boyunca saklanabilmektedir. Sonrasında bu süre artı izin sağlanarak uzatılabilmektedir\" şeklinde açıklamada bulundu.

\"40 YAŞINDAN ÖNCE YAPILMALI\"

\'Gebe kalınması için kaç tane yumurta dondurulmalı\' sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Laçin, \"Öncelikle bilinmesi gerekir ki bu konuda ne bir garanti verilebilir ne de üzerinde tam olarak anlaşılan bir rakam vardır\" dedi ve ekledi:

\"Ancak tüp bebek tedavilerinden gayet iyi bildiğimiz üzere elimizde ne kadar çok yumurta varsa elbette gebelik şansı da o kadar fazla olacaktır. Bu rakamın mümkünse 10 ve üzerinde olması önerilmektedir. 35 yaş civarındaki bir bayandan standart bir tedaviyle ortalama olarak 8-10 yumurta alınabileceği düşünülürse kadın yaşı ilerledikçe yeterli sayıda yumurta toplanabilmesi için tedavilerin tekrar edilmesi de gerekebilir. Elbette bayanın yaşı ne kadar genç ise sonuçlar da o kadar iyi olacaktır. Bu işlemin mümkünse 40 yaşından çok daha önce yapılması büyük önem taşımaktadır.\"