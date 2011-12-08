Yumurta attılar yüzüne geldi!

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'Zavallı zihniyetlerin maşaları'



AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen EgeArt Sanat Günleri kapsamında kampüs içinde gerçekleştirilen, Danimarkalı Sanatçı Nina Hole'ün seramik çamurundan yaptığı 'Yanan Heykel'in açılış törenine katıldı.Törende Bakan Bağış daha kürsüye çıkmadan, kendisinden önceki konuşmacıyı dinlerken, iki öğrenci, 'AKP üniversiteden defol' diye slogan attı ve Bakan Bağış'a yumurta fırlattı.Bakan Bağış'ın korumaları yumurta atılmasına karşı şemsiyeleri açsa da yumurta sağ yanağına, gözünün alt tarafına isabet etti.Korumalar Bakan'ın etrafına etten duvar örüp görüntü alınmasına izin vermezken, kürsüye çıkan Bakan Bağış'ın sağ yağında küçük bir noktanın kan topladığı ve hafif şiştiği, paltosunda da yumurta lekeleri olduğu görüldü.Yumurtayı atan öğrenciler A.B. ve E.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, konuşmasında protestoya tepki göstererek, gençlere kızmadığını onlara acıdığını söyleyen Bakan Bağış şunları söyledi:"Özgün bir sanat eserinin açılışını gerçekletirirken tatsız bir olay yaşadık. Zavallı zihniyetlerin maşaları gencecik zihinler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına yumurta atmayı maharet zannettiler. Keşke o yumurtaları beslenmelerinde değerlendirseler, protein ihtiyaçlarını karşılarlar. O saldırıyı gerçekleştiren genç kardeşlerime kızmıyorum, acıyorum. Onları tetikçi gibi kullananların piyonu oldukları için acıyorum. Bu ülkenin kardeşlik dokusunu güçlendirmek için, bu ülkeyi daha çok nasıl kalkındırabiliriz diye düşüneceklerine kendilerini birilerine kullandırıyorlar.Bu nedenle Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş kadar eğitime bütçe ayırdık. Farklılıkları zenginlik olarak görmeye tahammül dahi edemeyen statükonun son temsilcisi zihniyetlerin bu gençliği zehirlemesi hepimizin birlikte düşünmesi gereken bir süreç. AB sürecinde de farklılıklara tahammül edemeyen haddini aşmaya kalkan bir parlamentere münasip bir cevabı verdik. Din, dil, ırk farklılık siyasi görüş gözetmeden tüm insanları sevmek için hizmet aşkıyla dolu bir Başbakan'ın çalışma arkadaşlarıyız. Bu tür olaylar, girişimler bizi hiçbir şekilde bu millete hizmet aşkından alıkoyamaz, daha çok kamçılar."Yanan heykel yıkıldıBakan Bağış, yapımı üç ayda tamamlanan, seramik hamurundan yapılan ve kuruması için içi üç gündür odun ateşiyle yakılan, Danimarkalı sanatçı Nina Hole'ün 'Yanan Heykel' isimli eserinin açılışını gerçekleştirdi.Açılış, içinde ateş yanan heykelin etrafındaki elyaf sargının uzun demir çubuklarla kaldırılmasıyla oldu.Ancak elyaf malzeme sökülürken seramik heykel yıkıldı. Heykelin yıkılmasıyla ortalık yangın yerine döndü.Yıkılırken etrafa saçılan kıvılcım ve kumlara karşı, Bakan Bağış'ın korumaları çevresinde önlem aldı. Bakan Bağış ve açılışa katılanlar heykelin tamamen yıkılmasını hayretle izledi.Heykelin yıkılmasında seramik çamurunun kurumamış olmasının etkili olduğu bildirildi.