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Yaşam

Yumruklu saldırı sonucu hayatını kaybetmişt; mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

Çağın Türker'in ölümüne neden olan yumruğu attığı belirlenen zanlı adliyeye sevk edildi

04 Eylül 2018 21:38

Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı.

Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Olayın ardından harekete geçen polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Yusuf Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucu şüphelinin gece boyunca Çağın Türker'le aynı masada oturup sohbet ettiği belirlendi.

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