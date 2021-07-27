Yükselen vaka sayısı Tayland'ın sağlık sistemini çatırdattı: Hastalar otoparkta yatıyor, durumu ağır olan insanlar evlerine gönderiliyor

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da Koronavirüs salgını giderek kötüleşirken, sağlık sistemi üzerine binen yükü taşıyamamaya başladı.

The Guardian'ın aktardığına göre dolan hastanelerde çalışan doktorlar, hastalarını otoparklarda tedavi etmek zorunda kalıyor ve bazı hastanelerde ağır hastalar evlerine gönderiliyor.

Tayland, geçen sene vaka sayısını düşük tutmayı başararak Covid'le mücadele konusunda birçok uzman tarafından tebrik edilmişti. Ancak ülkenin aşı kampanyasının yavaş ve kaotik ilerlemesi halkta öfkeye sebep oldu.

Nisan ayında Tayland'da üçüncü dalga başladı ve virüs Bangkok gece hayatı mekanlarında; özellikle varlıklı iş insanlarının zaman geçirdiği kulüplerde yayılmaya başladı. Kısa süre içinde cezaevlerinde, fabrikalarda, ve başkentin yoğun nüfuslu bölgelerinde vakalar görülmeye başlandı.

4 ay önce 100'den düşük olan günlük Covid kaynaklı ölü sayısı, şimdi 4 binin üzerine çıktı. Sağlık gönüllüleri, bazı insanların hastanede yer olmadığı gerekçesiyle evlerine gönderildikten sonra öldüğünü söyledi. Bangkok'da bir kişinin cesedinin saatlerce kaldırımda bırakılması tepki çekmişti.

Bangkok'daki Rachapiphat Hastanesi'nin çalışanları, kapalı otoparka yerleştirilmiş hastane yataklarının fotoğraflarını paylaştı. Geçen hafta da Saraburi Hastanesi'nin açık otoparkına hastalar yerleştirilmişti.

Our World in Data'nın aktardığına göre Tayland nüfusunun sadece yüzde 5'i iki doz aşı olurken, yüzde 17'si de en az bir doz aşı oldu.