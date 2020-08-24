Yüksel direnişçilerinin tutuklanma gerekçesi açıklandı; "Eylemlerine yoğun şekilde devam ediyorlar"

13 Ağustos’ta evlerinden gözaltına alınan Acun Karadağ, Alev Şahin, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt ve Armağan Özbaş, 22 Ağustos’ta “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nde suçlamaları reddeden memur Nazan Bozkurt, “Ben örgüt üyesi değilim. Sadece işimi geri istiyorum. İhraç kararım hukuka aykırıdır. Kıyafetlerimizdeki sarı ve kırmızı renkleri ‘sosyalist olduğumdan’ giyiyorum” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre mimar Alev Şahin, “Bir araya gelip işimizi geri istemek suç değildir” ifadesini kullandı. Sulh ceza hâkiminin tutuklama gerekçesinde, “ihraç edilen kamu görevlilerinin haklarının aranması gerekçesiyle yapılan eylemlere diğer örgütlerden katılımcı sağlamaya çalıştığı”, “ölen örgüt üyelerinin sahiplenilmesi” gibi ifadeler yer aldı. Karardaki bu kişilerin Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve Helin Bölek olduğu öğrenildi.

"Açlık grevi suç"

Kararda, “Şüphelilerin bazılarının gözaltına alındıktan sonra örgütsel bir tavırla açlık grevi yapmaları, eylemlere ilişkin finansal gelirlerin henüz açıkça ortaya konulmamış olması değerlendirildiğinde, şüpheliler tarafından terör örgütü DHKP/C’nin talimatları tarafından eylemlerini gerçekleştirdiği” ileri sürüldü. Tutuklama gerekçesinde, “eylemlerin haklarında verilen adli kontrol tedbirlerine rağmen yoğun bir şekilde devam etmesi sebebiyle şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı” savunuldu.

"Anayasal hakkım"

Öğretmen Acun Karadağ ifadesinde “örgüt üyesi olmadığını, bu direnişi sadece işini geri istemek için yaptığını” savundu. Sağlık sorunları ve pandemi nedeniyle uzun zamandır eyleme gitmediğini belirten Karadağ, “Anayasal haklarımı isteme dışında herhangi bir suç işlemedim. 51 yaşındayım. Bundan sonra da bir örgüte üye olacak değilim” diye konuştu.

"Bildiğim halde kaçmadım"

14 yıllık öğretmenken ihraç edildiğini belirten Mehmet Dersulu, bu soruşturmayı 6 ay öncesinden bildiği halde kaçmadığını belirterek “Beni arayan herkes Yüksel Caddesi’nde bulabilir” dedi.

TIKLAYIN - Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti