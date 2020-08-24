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Yüksel direnişçilerinin tutuklanma gerekçesi açıklandı; "Eylemlerine yoğun şekilde devam ediyorlar"

24 Ağustos 2020 14:38

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten çıkarılan ve Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapan Yüksel direnişçilerinin tutuklanma gerekçesi açıklandı. Sulh ceza hâkimi, “Eylemlerin, haklarında verilen adli kontrol tedbirlerine rağmen yoğun bir şekilde devam etmesi sebebiyle şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağını” savundu.

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