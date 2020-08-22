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Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti

Acun Karadağ, kızının nişan gününde tutuklandı

22 Ağustos 2020 15:20

Ankara Yüksel Caddesi'nde KHK ile atıldıkları işlerine iade talebiyle yaptıkları düzenli eylemler nedeniyle kamuyounda Yüksel Direnişçileri olarak bilinen Acun KaradağNazan BozkurtMehmet DersuluGülnaz BozkurtArmağan Özbaş ve Mahmut Konuk’un yerine açıklama yapmak isteyenlere polis müdahale etti. 

Yapılmak istenen açıklamayı ve sonrasında yaşanan müdahaleyi görüntülemek isteyenler de engellendi. 

Karadağ, kızının nişan gününde tutuklandı

Eylemcilerin tutuklanması, ilk olarak Karadağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden kızı tarafından duyuruldu. Aynı hesaptan kızının bugün nişanı olacağı bilgisi de paylaşılmıştı.

Yüksel eylemleri, Nuriye Gülmen’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınmasının ardından 9 Kasım 2016’da başladı. OHAL ile birlikte işinden olan Semih Özakça iki hafta sonra Gülmen’in yanında eyleme başladı. Ankara’da okulunun önünde yapmaya çalıştığı basın açıklamasını Yüksel’e taşıyan Acun Karadağ’ın da eyleme katılmasıyla birlikte İnsan Hakları Anıtı, “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin sembol yeri haline geldi. Gülmen ve Özakça, açlık grevine başladı ve grevin 76. gününde tutuklandı. Aylar süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan iki isim, OHAL İnceleme Komisyonu’nun iş taleplerini reddetmesiyle açlık grevini bıraktı.

Yüksel eylemleri devam ederken son olarak geçen hafta İstanbul Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınında gözaltına alınan Nuriye Gülmen de tutuklanmıştı.

Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde “İşimizi geri istiyoruz” eylemini sürdüren Acun Karadağ, Alev Şahin, Armağan Özbaş, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt 13 Ağustos’ta evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: ANKA

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