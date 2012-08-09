Yüksel Aytuğ özür diledi

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Olimpiyatlardaki kadın sporcuların göğüsleri tahta gibi, içler acısı" sözleri üzerine özür diledi. Aytuğ, "İstemeden de olsa, yanlış anlaşılmadan kaynaklı olarak da gelişse, üzmüş ya da kırmış olabileceğim tüm kadınlar ve kadın sporcularla birlikte, dünyada benim gibi kadınlığı önemseyen herkesten özür dilerim" dedi.

Yüksel Aytuğ'un yazısı şöyle:



'Amacım güzel kadın vücudu izlemek değil'



Hayatta hiç bu kadar yanlış anlaşılmamıştım. Dün bu köşede yazdığım "Kadınlık olimpiyatlarda ölüyor" başlıklı yazı bazı kesimlerce tam tersinden okunmuş.

En başından söyleyeyim, benim amacım olimpiyatlarda güzel kadın vücudu izlemek değil.



Kadınların sesi olmaya çalışırım



Beni birazcık tanıyan, arşivlerde duran yazılarımı hatırlayanlar bilirler ki kadın haklarına, kadın ruhuna en fazla özen gösteren erkek yazarlardan biriyim. Her fırsatta kadına şiddeti, kadınların aşağılanmasını kıyasıya eleştirir, elimden geldiğince kadınların sesi olmaya gayret ederim.



Ben kadın ruhunu müdafaa etmeye çalıştım



Olimpiyatlarda sırf başarıya odaklı olarak, fiziksel görünümleri erkeklere benzetilmeye çalışılan kadınlara öncelikle kadınların karşı çıkmaları gerektiğini düşünerek o yazıyı kaleme aldım. Çünkü bunun, kadınlar üzerinde yeni bir baskı ve aşağılama yöntemi oluşturduğunu düşünüyorum. Tekrar yazıyorum: Kadın sporcuların olimpik başarıları 'erkeğe benzemeye' odaklı olmamalı. Söylediğim işte bu kadar net. Ben kadın ruhunu, kadın zarafetini, analığı müdafaa etmeye çalıştım, hepsi bu.



Beğeni rekoru kırdı



Neyse ki, beni doğru anlayan çok sayıda okurum var. Gazetemizin internet sitesinde ve Facebook sayfasında söz konusu yazıyla ilgili rekor 'beğeni' oranı da bunu belgeliyor.



Özür dilerim



Tüm bunlara rağmen, istemeden de olsa, yanlış anlaşılmadan kaynaklı olarak da gelişse, üzmüş ya da kırmış olabileceğim tüm kadınlar ve kadın sporcularla birlikte, dünyada benim gibi kadınlığı önemseyen herkesten özür dilerim.