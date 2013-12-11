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Yüksekova'dan üçüncü ölüm haberi

Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in cenazesinde başından yaralanan Bemal Tokçu yaşamını yitirdi

11 Aralık 2013 11:53

Yüksekova’da PKK’lı mezarlarının tahrip edilmesi nedeniyle başlayan gerginlikte 3. can kaybı meydana geldi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 6 Aralık'ta güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren amca-yeğen Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in cenaze töreni dönüşünde polisin vatandaşları müdahalesi sonucu başından yaralanan ve 7 Aralık'tan bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tutulan Bemal Tokçu yaşamını yitirdi.

DİHA’nın haberine göre sabah saatlerinde yaşamını yitiren Tokçu'nun cenazesine otopsi yapılması için savcının beklendiği belirtildi. Ailenin verdiği bilgilere göre işlemlerin tamamlanmasının ardından beyin ölümü dün gerçekleşen Tokçu'nun cenazesi, doğduğu Adaklı (Alakana) köyünde toprağa verilecek. Aile, halkın istediği doğrultusunda cenazenin Yüksekova ilçe merkezinde bulunan Akalın (Bajêrge) Mezarlığı'nda defnedilebileceğini belirtti.

Tokçu'nun ölümüyle birlikte Yüksekova'da PKK'lilerin mezarlarına yönelik saldırıyı kınamak için protesto gösterisi düzenleyen kitleye polisin müdahalesi ile başlayan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

 

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