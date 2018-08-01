Yüksekova'daki terör tuzağında hayatını kaybeden asker eşi ve bebeği için tören

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaretten dönerken; PKK'nın terör saldırısı amacıyla yola döşediği açıklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için bugün Hakkari’de tören düzenlendi.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek cenazeler ikindi namazı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı.

Anne-oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.

Ne olmuştu?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lılarca önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 11 aylık Mustafa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın haber alınması üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Astsubay eşi ve bebeğinin hayatını kaybettiği olayın ardından yaşananlara birçok kesimden tepki geldi. Twitter'da #bebekkatiliPKK hashtagi TT olurken siyasiler de olayı kınayan açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir" diyerek anne ve bebeğin Sivas'taki cenazesine katılacağını söyledi.

Erdoğan: 11 aylık yavrunun şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan Anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

HDP'den ise "Üzüntümüz büyük" başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada olayın failini dair bir bilgi verilmeden, "Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir" denildi.

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