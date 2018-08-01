Erdoğan'dan ABD'ye: Tehdit ifadesi bir şey kazandırmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, papaz Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD'nin 'Yaptırım uygulamaya hazırız' sözlerine ilişkin olarak, "Tehdit ifadesi bir şey kazandırmaz" dedi.

Erdoğan, MGK bildirisinde herşeyi söylediklerini belirterek, "Bize böyle tehdit ifadeleri ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz ABD ile NATO'da en güzel dayanışma örneğini gösterdik. Hala NATO'da en üst düzey dayanışmayı ortaya koyan Türkiye devletine böyle tehditkar söylemler kimseye yaramaz. Tehdit diline pirim vermeyiz. Biz bu konudaki kaanatlerimiz paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'de hiçbir dini azınlığa yönelik baskı yapılmadığını belirterek, "Temenni ederim ki, şu anda Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Yüksekova'da dün PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden astsubay eşi Nurcan Karakaya ve bebeğinin Sivas'taki cenazesine katılacağını söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Çok açık net, her şey ortada. Bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevaptır. Sivas'taki cenazeye katılacağım"