HDP'den Hakkari'deki saldırıya kınama

HDP, dün Nurcan Karakaya isimli sivil ile 11 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği Hakkari'deki saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'nın koyduğu ifade edilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

HDP de saldırı üzerine, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzalı bir kınama yayınladı.

"Üzüntümüz büyük" başlığı taşıyan kınama mesajı şöyle:

"Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır."