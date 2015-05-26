Yüksekova'da tören gerilimi: Barikata polis müdahalesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Yüksekova Havalimanı açılışı için gelişinden önce ilçede olaylar çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun havalimanı açılışı için geleceği Yüksekova'da bu sabah kepenkler açılmadı. İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nin eski cezaevi kavşağında saat 12.00 sıralarında bir araya gelen yüzleri kapalı yaklaşık 50 kişilik grup, yola barikat kurmak için hazırlık yaparken, polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Behçet Dalmaz’ın haberine göre, bunun üzerine taş atan göstericiler, polis tarafından göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak dağıtıldı. Göstericiler ara sokaklara dağılırken, polislerle göstericiler arasındaki kovalamaca sürdü.

Bu arada bir TOMA'ya ise molotofkokteyli isabet etti. Alevler arasında kalan TOMA, söndürüldü.