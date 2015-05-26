T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak açılış töreni için valilikten katılmayan personele tehdit gibi uyarı!

Yüksekova Havaalanı bugün açılıyor. Halktan katılım beklenmiyor

26 Mayıs 2015 10:23

Hakkari Yüksekova Havaalanı, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı bir törenle açılacak. Açılış öncesi Hakkari Valiliği tüm izinleri iptal ederken, açılış törenine katılmayan personel hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

HDP Hakkari milletvekili adayı Abdullah Zeydan, Erdoğan ve Davutoğlu'nun katılımıyla Yüksekova'daki açılış törenine vatandaşların katılmayacağını öne sürdü. Zeydan, bundan dolayı valiliğin açılışa katılmaları için devlet memurlarına tehdit gibi bir yazı gönderdiğini söyledi.

Hakkari Milletvekili Adayı Abdullah Zeydan, seçim çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Doğanyurt, Akçalı, Demirtaş, Çavuşlu ve Işıklar köylerini Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ile birlikte ziyaret etti. Zeydan, ziyaret ettiği Akçalı Köyü'ndeki bir düğünde vatandaşlarla birlikte halay çekerken, Hakkari Belediye Başkanı Hatipoğlu ise kadınlara oy pusulasını göstererek nasıl oy kullanacaklarını anlattı.

 

Havaalanı açılışına
vatandaşlar katılmayacak 

 

Burada konuşan milletvekili adayı Abdullah Zeydan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla Yüksekova'daki açılış törenine vatandaşların katılmayacağını iddia etti. Bu nedenle Hakkari Valiliği talimatıyla kentteki tüm kurumlara açılışa katılmaları için resmi yazı gönderildiğini söyleyen Zeydan, "Havaalanının açılışına Hakkari halkının gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Bundan dolayı devlet kurumlarında görev yapan memurlara valilik tehditle "Ya siz bu açılışa geleceksiniz ya da biz bunun hesabını sizden soracağız' diyor. Bir kurumun kendi panosuna astığı yazıda, 26 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı  ve Başbakan’ın katılacağı Yüksekova Havaalanı açılışına katılımın mecburi olduğu, gelmeyenlerin hiçbir mazereti kabul edilmeyeceği gibi halklarında resmi işlem yapılacağı belirtilmiş. Resmen Hakkarili, Yüksekovalı, Şemdinlili, Çukurcalı memur kardeşlerimizi tehdit ediyorlar" dedi.

 

ETİKETLER

yüksekova havaalanıaçılış törenitayyip erdoğanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24