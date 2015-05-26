Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak açılış töreni için valilikten katılmayan personele tehdit gibi uyarı!

Hakkari Yüksekova Havaalanı, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı bir törenle açılacak. Açılış öncesi Hakkari Valiliği tüm izinleri iptal ederken, açılış törenine katılmayan personel hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

HDP Hakkari milletvekili adayı Abdullah Zeydan, Erdoğan ve Davutoğlu'nun katılımıyla Yüksekova'daki açılış törenine vatandaşların katılmayacağını öne sürdü. Zeydan, bundan dolayı valiliğin açılışa katılmaları için devlet memurlarına tehdit gibi bir yazı gönderdiğini söyledi.

Hakkari Milletvekili Adayı Abdullah Zeydan, seçim çalışmaları kapsamında Hakkari'nin Doğanyurt, Akçalı, Demirtaş, Çavuşlu ve Işıklar köylerini Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu ile birlikte ziyaret etti. Zeydan, ziyaret ettiği Akçalı Köyü'ndeki bir düğünde vatandaşlarla birlikte halay çekerken, Hakkari Belediye Başkanı Hatipoğlu ise kadınlara oy pusulasını göstererek nasıl oy kullanacaklarını anlattı.

Havaalanı açılışına

vatandaşlar katılmayacak

Burada konuşan milletvekili adayı Abdullah Zeydan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla Yüksekova'daki açılış törenine vatandaşların katılmayacağını iddia etti. Bu nedenle Hakkari Valiliği talimatıyla kentteki tüm kurumlara açılışa katılmaları için resmi yazı gönderildiğini söyleyen Zeydan, "Havaalanının açılışına Hakkari halkının gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Bundan dolayı devlet kurumlarında görev yapan memurlara valilik tehditle "Ya siz bu açılışa geleceksiniz ya da biz bunun hesabını sizden soracağız' diyor. Bir kurumun kendi panosuna astığı yazıda, 26 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın katılacağı Yüksekova Havaalanı açılışına katılımın mecburi olduğu, gelmeyenlerin hiçbir mazereti kabul edilmeyeceği gibi halklarında resmi işlem yapılacağı belirtilmiş. Resmen Hakkarili, Yüksekovalı, Şemdinlili, Çukurcalı memur kardeşlerimizi tehdit ediyorlar" dedi.