Davutoğlu: Havalimanının adı Selahaddin Eyyübi olacak

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yapılan havalimanının açılış töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Selahaddin Eyyübi taraftan AK Parti'nin çözüm, barış, kardeşik vizyonu var. Diğer taraftan bu 3'lü çete ve paralel çetenin Türkiye'yi 90'lı yıllara götürme çabası var. Birlik ve kardeşlik mesajını vermek için, bu meydana Selahaddin Eyyübi adını veriyoruz" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yüksekova Havalimanı açılış töreninde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

İşte Başbakan Davutoğlu'nun konuşmalarından satırbaşları;

Bu kardeşliğe darbe vurmak isteyenlere, bir kılsın, diri kılsın. Bizde geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.

Dün Çanakkale'deyiz bugün Hakkari'de. Bu millete aşık olan birine uzak hiçbir kardeşiniz yoktur. Allah dostluğumuzu kardeşliğimizi daim etsin. Bu kardeşilğe darbe vurmak isteyenlere bizi bir kılsın. Yüksekova şahit olsun. Çanakkale'de nasıl ecdadımız omuz omuza yürümüşse biz de geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Bu havalimanı ile Hakkari'yi, Çanakkale ile kardeş kılmaya var mısınız?

‘Hakkari'nin bizim için önemi büyük’

Ülkemizin hiçbir coğrafyası birbirine uzak olmayacak. Hakkari'nin bizim için önemi büyük. Sayın Cumhurbaşkanı'mız AK Parti Genel Başkanı iken ilk mitingini buradan yapmıştı. Olağanüstü hali, yol kontrollerini kim kaldırdı? Bütün bu projelerle şunu amaçladık; Edirne'de ne varsa Hakkari'de de o olacak.

‘Tehditten dolayı değil, saygımızdan yaptık’

Çözüm süreci ile attığımız adımları herhangi bir tehdit ile değil vatandaşlarımıza olan saygımızdan yaptık. Bu havaalanı sadece Hakkari için değil, Iraklı ve İranlı misafirlerimiz için de faydalı olacağını düşünerek yaptık. Bizim vizyonumuz Yüksekova'yı sadece Hakkari'nin değil bölge ülkelerinin de ulaşım merkezi kılmak. Biz göreve geldiğimizde sadece 1 ambulans vardı, şimdi ise 42 adet ambulans var. Hakkari çıkmaz sokak olmayacak. Hakkari yükselen bir şehir olacak. Bu dağları, yayları şenlendireceğiz bereketlendireceğiz. Yüksekova Havalimanı'nı da bütün turistlerin uğrak yeri kılacağız.

‘HDP binalarına saldırının ardından...’

Adana ve Mersin'de HDP binalarına saldırı oldu, şiddetle kınadık ve talimatımızı verdik. Olayın üzerinden 1 saat geçmeden Demirtaş, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve bana yönelik olarak saldırının arkasında sizler varsınız dedi. Ardından MHP, HDP haklı bunun arkasında AK Parti var dedi. Paralel medya Doğan Medya aynı tavrı sergiledi. Sizler barış ve çözüm yoluna evet diyecek misiniz? Bu dağların bereketlenmesi için AK Parti'nin kalkınma hamlesine evet diyecek misiniz?

Havalimanının adı: Selahaddin Eyyübi

Selahaddin Eyyubi taraftan AK Parti'nin çözüm, barış, kardeşik vizyonu var. Diğer taraftan bu 3'lü çete ve paralel çetenin Türkiye'yi 90'lı yıllara götürme çabası var. Birlik ve kardeşlik mesajını vermek için, bu meydana Selahaddin Eyyubi adını veriyoruz.