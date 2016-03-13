T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova ve Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Cizre ve Sur'da 3 aya yaklaşan operasyonlar, geçtiğimiz günlerde sona ermişti

13 Mart 2016 12:42

Hakkâri'nin Yüksekova ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak Yüksekova'da 22:00'de, Nusaybin'de gece yarısı devreye girecek.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, dün yaptığı açıklamada, hazırlıkların tamamlanmasının ardından bölgede yeni operasyonların başlayacağını duyurmuştu.

Yüksekova'da operasyonlar öncesi halk ilçeyi terk ederken, öğretmenlerinde pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda ilçede görev yapan öğretmenlerin pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi. İdari iznin kaç gün olacağı henüz belirtilmezken, günler öncesi eşyalarını memleketlerine gönderen öğretmenler hafta sonu da ilçeden ayrılmaya başladı.

Cizre ve Sur'da 3 aya yaklaşan operasyonlar, geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

ETİKETLER

son dakikayüksekovasokağa çıkma yasağıhaber

İlgili Haberler

İş piyasası reform paketi Fransızları sokağa döktü

Fransa'da halk hükümetin hazırladığı iş piyasası reform paketini kitlesel gösterilerle protesto etti. Sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande, liberal ekonomi politikalarını hayata geçirmeye çalışmakla itham ediliyor.

79 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından Cizre: Bu nasıl bir talandır annem?

Objective Araştırma Gazetecilik Programı’nın desteğiyle Cizre’ye giden Fatih Pınar’ın kamerasından…

Sur'da sokağa çıkma yasağı 1 mahalle ve cadde ile 4 sokakta kaldırıldı

Sur'da sokağa çıkma yasağı 2 Aralık'ta ilan edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24