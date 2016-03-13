Yüksekova ve Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Hakkâri'nin Yüksekova ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak Yüksekova'da 22:00'de, Nusaybin'de gece yarısı devreye girecek.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, dün yaptığı açıklamada, hazırlıkların tamamlanmasının ardından bölgede yeni operasyonların başlayacağını duyurmuştu.

Yüksekova'da operasyonlar öncesi halk ilçeyi terk ederken, öğretmenlerinde pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda ilçede görev yapan öğretmenlerin pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi. İdari iznin kaç gün olacağı henüz belirtilmezken, günler öncesi eşyalarını memleketlerine gönderen öğretmenler hafta sonu da ilçeden ayrılmaya başladı.

Cizre ve Sur'da 3 aya yaklaşan operasyonlar, geçtiğimiz günlerde sona ermişti.