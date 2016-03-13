Sur'da sokağa çıkma yasağı 1 mahalle ve cadde ile 4 sokakta kaldırıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’tan bu yana 6 mahallede devam eden sokağa çıkma yasağı, 13 Mart sabah saat 08.00 Gazi Caddesi’nde, Cevatpaşa Mahallesi’nde ve Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan 4 sokaktan kaldırılacak.

Sur Kaymakamlığı tarafından yasağın kaldırılmasına ilişkin yapılan açıklamada şöyle dendi:

“İlçemiz sur içinde bulunan 15 mahallemizin 6’sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarına oluşturulan barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma adına 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibari sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş idi.

Söz konusu sokağa çıkma yasağı güvenlik güçlerince icra edilen operasyonun nihayete ermesi, alanın terör örgütü mensuplarından temizlenmesi, barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması, tuzaklanmış patlayıcıların imha edilmesi ve kamu düzen ve güvenliğinin tekrar sağlanması nedeni ile Gazi caddesinin tamamı, Cevatpaşa mahallesinin tamamı, Dabanoğlu mahallesinde bulunan Marangoz sokak, Miras sokak, Süleyman Nazif sokak ve Varol sokak için 13.03.2016 Pazar günü saat 08.00 itibari ile kaldırılmıştır.

Geri kalan mahallelerimizde var olabilecek tuzaklamaların imha edilmesi ve ilgili alanın vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kullanımına uygun hale getirilmesi için arama- tarama faaliyetleri devam ettiğinden sokağa çıkma yasağı bir müddet daha devam edecek olup yasağının kaldırılması ile ilgili karar ayrıca duyurulacaktır.

Vatandaşlarımıza kendi can ve mal güvenliği için alınan bu tedbire sağduyu ile riayet etmeleri nedeni ile teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”