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Sur mağduru papağan, artık sadece "Bomm" diyor!

Operasyonların sona erdiği Sur’dan 100 kedi ve 20 köpek İstanbul’a götürülerek tedavi altına alındı

11 Mart 2016 14:36

Veysi Polat

Sokağa çıkma yasağının 100 günü aştığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, insanlar ve tarihi yapıların yanı sıra sokak hayvanları da zarar gördü. Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’nin girişimiyle Sur’dan 100 kedi ve 20 köpek İstanbul’a götürülerek tedavi altına alınırken, kentte kalan bazı hayvanların ise psikolojilerinin bozulduğu öğrenildi. 

Bu hayvanlardan biri de bakımını Alaaddin Kılıç’ın üstlendiği “Heval” isimli papağan. 1.5 yıldır Kılıç’a ait kahvaltıcı dükkanında müşterilerinin maskotu olan papağan, Sur’da 10 gün mahsur kaldıktan sonra koridor açıldığı gün kurtarıldı. Tüylerini yolan ve daha önce söylediği “Merhaba” ve “Rojbaş” gibi ifadeleri artık kullanmayan papağan, sadece “bomm” diyor. 

T24’e konuşan Alaaddin Kılıç, şunları söyledi:

“Heval’i veterinere götürdüm. İntihar edebileceğini bile söyledi. Bomba ve silah sesleri kendisini çok ürkütmüş. Yanı başında bulunan kafesteki güvercinler de ölmüş.  Psikolojisi iyi değil. Ben onu kuş eğitmeni bir arkadaşıma göndermiştim. O nedenle bir süredir Sur’daydı. Yasak vardı, koridor açılınca izin verildi, gidip kurtardık. Duvar kafesinin üzerine yıkılmıştı, yanındaki güvercinler ölmüştü. Şimdi kendisi küskün. Veteriner deprasyonda dedi. Sakinleştirici şurup ve vitamin veriyorum.  Bomba sesleri nedeniyle ara ara bomm diyor. Başka da bir şey demiyor. Hayvanlar bile bu hale gelmişken varın Diyarbekir’in halini siz düşünün. O da Sur mağduru oldu.”

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