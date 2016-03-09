İş piyasası reform paketi Fransızları sokağa döktü



Fransa‘da sosyalist hükümetin hazırladığı iş piyasası reform taslağı karşı binlerce kişinin katılımı ile protesto edildi. Başkent Paris'teki eylemlere çalışanların yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Gösterilerin hedefindeki reform paketi, haftalık çalışma süresini 35 saat olarak belirleyen maddenin gevşetilmesini ve işten çıkarmaları engelleyen ilgili yasanın da hafifletilmesini ön görüyor. Çok sayıda sendika Cumhurbaşkanı Hollande'a çağrıda bulunarak, tasarıyı tümden geri çekmesini talep etti.

Sendikalar, öğrenci birlikleri ve gençlik örgütlerince organize edilen protesto gösterilerine başkent Paris dışında, ülkenin kuzeyindeki Rouen kentinde 4 bin 500, liman şehri Marsilya'da da yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ayrıca öğrencilerin ülke çapında 100 kadar okulu bloke ettiği ve burada eğitim verilemediği bildiriliyor.

Hollande'a partisinden ağır eleştiri

Cumhurbaşkanı Hollande ve Başbakan Valls, rekor seviyeye ulaşan işsizlik oranını aşağıya çekebilmek için bazı çevrelerce çok katı bulunan iş piyasası ile ilgili kanunlarda reforma gitmek istiyor. Ancak Hollande, Sosyalist Parti'nin özellikle sol kanadı tarafından, birebir işveren kesiminin talebini yerine getirmekle itham ediliyor.

Sendikalar reform paketine karşı gösterilerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini duyurdular.