Yüksekova’da askeri konvoy geçisinde patlama

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’nde dün gece geç saatlerde askeri konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada can kaybı olmazken, çevredeki bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı.



Patlama dün saat 23.50 sarılarında Yeni Mahalle semtinde meydana geldi. Birliklerine giden akeri konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen cinsi henüz berilenemeyen patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı.



Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki evlerin ve işyerlerini camları kırıldı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşadıklarını belirtirtirken, güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Gece yapılan incelemelerin ardından sabahın erken saatlerinde de olay yerinde ayrıntılı araştırmaya devam edildi



