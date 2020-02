Yükseköğretimde “Gelişim” hamlesi

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edilen bölüm ve programlarına bir yenisini daha ekledi. Böylece İGÜ\'de akredite edilen program sayısı 53\'e çıktı.

Verdiği eğitimin kalitesini tescillemek ve dünya üniversitesi olmak amacı ile ilk olarak Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu’nu Avrupa’dan akredite ederek akreditasyon sürecine başlayan İGÜ, edinilen son akreditasyonlarla Türkiye’de Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu ile bir rekor daha kırdı.

“ÖNEMLİ BİR REKORA İMZA ATTIK”

Türkiye’nin en çok akredite edilen programına sahip UBYO’su ile duyduğu gururu dile getiren Akreditasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş,

“Akreditasyon uzun bir süreç. 2017 yaz aylarında başlayan sürecimiz mayıs ayında sonuçlandı. 7 programımız daha akredite edildi. Böylelikle 53 program ile Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilmiş en çok programına sahip olarak önemli bir rekora imza attık” dedi.

Akreditasyon sürecine öğrencilerin, akademisyenlerin, üniversite yönetimi ve üniversite üst yönetimi ile idari personelin de dâhil olduğunu dile getiren Öztaş,“Mezunlar ve reel sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. Ön değerlendirme raporlarının yazılması ve yerinde kalite incelemeleri sonucunda AQAS tarafından yeni programlarımız akredite edildi” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMA ÖNCÜLÜK EDECEK BİREYLER YETİŞTİRMEK”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin başarıları hakkında açıklamalarda bulunan Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Akreditasyonlar eğitim kalitesini yükseltme ve belirleme yolunda büyük bir adım. 2018 yılı yerleştirme kılavuzlarında öğrenciler, üniversitelerin hangi bölümlerinin akredite olup olmadığını görebilecek, bu da tercihlerini belirlemede etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Topluma öncülük edecek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Gayretli, “Avrupa\'dan 53 program ile akredite olan tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye\'de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite olduk. Böylece öğrencilerimizin dünya ve farklı kültürler ile iletişim kurmasının da olanakları arttı” dedi.

“AQAS’IN İLK ULUSLARARASI ÜYESİ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ”

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS’ın ilk uluslararası üyesi konumunda. İGÜ, bu sayede Almanya’daki 90 üniversiteyle birlikte AQAS’ın aldığı kararlarda söz sahibi.

(FOTOĞRAF)