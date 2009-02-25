Yükseklik korkusu dikey boyutları yanlış algılatıyor

Yükseklik korkusu olan insanların, dikey boyutları yanlış değerlendirdikleri belirlendi.



New Scientist dergisinin yayımladığı bir araştırmaya göre, yüksekten aşırı derecede korkanlar, yüksek bir yere çıktığında bacakları titreyip başları dönenler, dikey mesafeleri olduğundan daha yüksek görüyorlar.



Bu kişiler ne kadar çok korkuyorlarsa, yükseklik mesafesiyle ilgili yaptıkları hatalar da o kadar büyük oluyor.



California Eyalet Üniversitesi’nden psikolog Russell Jackson, araştırma sonucunun, geleneksel yükseklik korkusu (akrofobi) teorilerinin tam tersini gösterdiğini söyledi.



Psikologlar akrofobiyi, "normal olarak algılanan bir şeyden aşırı korku duymak" olarak nitelendiriyorlar.



Ancak 43 kişi üzerinde yapılan araştırmada bunun tam tersi saptandı. Jackson, akrofobinin önemli bir unsurunun, bu kişilerin gördükleri şeyi farklı algılayıp normal davranmaları olduğunun belirlendiğini söyledi.



Araştırmaya katılanlara önce bir köprüden geçerken veya dönme dolaba binerken neler hissettikleri soruldu. Ardından 14,4 metre yüksekliğindeki 5 katlı binanın yüksekliğini aşağıdan ve yukarıdan tahmin etmeleri istendi.



Deneklerden biri hariç hepsi binanın yüksekliğini olduğundan çok daha fazla tahmin etti. Bunun yanı sıra deneklerin binanın altından baktıklarında daha doğru tahminde bulundukları belirlendi. Yükseklik korkusu en fazla olanlar, binanın aşağısından yüksekliği 3 metre fazla tahmin ederken binanın tepesinden 12 metre fazla tahmin etti.



Jackson, 14 metrelik binayı 50 metre olarak gören yükseklik korkusundan mustarip olanların, normal bir insan 50 metrelik bir binada ne tepki verirse aynı tepkiyi verdiklerini söyledi. Jackson, "yükseklik söz konusu olduğunda korkusuz insan yoktur" dedi.



Virginia'da yapılan bir başka araştırmada da, yükseklik korkusunda yanlış algılamanın önemli bir faktör olduğu saptandı. Ancak araştırma başkanı Jeanine Stefanucci, yanlış algılamaya korkunun yol açtığını düşündüğünü söyledi.



(AA)

