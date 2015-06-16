Yüksekdağ: Koalisyon için heyet oluşturduk, tüm tekliflere açığız

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 7 Haziran seçimi sonrası ortaya çıkan koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, "Bu zamana kadar bize her hangi bir talep gelmedi" dedi. "Kimsenin kırmızı çizgilerinin olma hakkı da lüksü de yoktur" diyen Yüksekdağ, "partilerden gelecek tüm tekliflere ve önerilere kapılarının her zaman açık olduğunu" söyledi.

Yüksekdağ, koalisyonla ilgili parti meclisinde bir heyet de oluşturduklarını belirterek, ''Bu heyet tüm partilerden gelecek tekliflere açık olacak. Biz Türk siyasetinde kriz yaratan değil, çözüm üreten parti olacağız" ifadesini kullandı.

Seçim sonrası İmralı'ya gitmek için yaptıkları başvuru hakkında da konuşan Yüksekdağ, "Görüşme talebimize henüz yanıt alamadık. İmralı’ya yapacağımız ziyaret kritik bir yerde duruyor" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksekdağ'ın açıklamaları şöyle:

‘Kimsenin kırmızı çizgi lüksü yoktur’

Kimsenin kırmızı çizgilerinin olma hakkı da lüksü de yoktur. Bu sınırlar partimize yönelik karşımıza çıkarılmaktadır. Böyle söylemlerin 7 Haziran sonuçlarından bir şey anlamadığının ifadesi olarak görüyoruz. Türkiye toplumu çoğulculuğa uygun hükümet görmek istiyor. Biz gelebilecek tüm görüşmelere açığız. Son MYK’mızda heyet belirlenmesi yaptık.

‘Görüşme talebimize yanıt alamadık’

Görüşme talebimize henüz yanıt alamadık. İmralı’ya yapacağımız ziyaret kritik bir yerde duruyor. Öcalan’la görüşmenin önündeki engeller kaldırılmalı. Kandil’le görüşme gibi bir planımız yok.

Suriye sınırındaki gelişmeler

Türkmen ve Arap halklarına katliam yapıldı. Bölgede vahşeti destekleyen siyasetin kazanma şansı yoktur.