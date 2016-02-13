Yüksekdağ: Cizre'de yüzyıllık inkâr ve imha siyaseti bitti

Cizre'de önceki gün sona eren operasyonlara değinen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Hani diyorlar ya; büyük bir başarı gibi sunmaya uğraşarak 'Cizre'de operasyonlar bitti' Sanmayın ki Cizre'de kazandıkları için bitti. Hayır, Cizre'de onların yüzyıllık inkar ve imha siyaseti bitti. " diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Yüksekdağ, partisinin Sultangazi'de bir düğün salonunda gerçekleşen Sultangazi İlçe Kongresi'ne katıldı. Yüksekdağ, salonun yetersiz olması nedeniyle konuşmasını salonun önündeki bir otobüs üzerinden yaptı. Yüksekdağ, "Bu çatının altında bu tarihi yazanların içinde boyun eğmeyen Kürt halkı var. Bu çatının altında yılllarca direnen Alevi halkı var. Her ulustan ve inançtan ezilenler var" dedi.

Figen Yüksekdağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Erzincan'ın kurtuluş yıldönümü törenindeki "50 yıldır şark meselesi diyerek doğuyu, bu vatan topraklarını istila etmeye kalkanlara karşı, bugün artık şark meselesi bitmiştir" sözlerine yanıt verdi. Yüksekdağ, "Bugün bu zulüm imha siyasetinin üstüne 100 yıl 80 yıl önceki dille konuşuyor. Artık Kürt sorununun adını bile anmıyor. Şark meselesi diyor. Yani bunlar ileriye tek bir adım atmıyorlar. Kürt sorununun adını bile bugünden bakarak koyamıyorlar. 100 yıl önce nasıl ki Meclis tutanaklarında Kürt sorunu 'Şark Islahat Planı' diye geçiyorsa bugün bu devletin başbakanı da aynı dille, yaklaşımla konuşuyor. Bu topraklarda şark meselesi diye bir şey yok çünkü bir halkın uyanışı var, dirilişi var. Sizin bu inkarcı, gerici, faşist zihniyetinizi tarihe gömüşü var" dedi.



"Cizre'de sona eren operasyonlar"

Cizre'de önceki gün sona eren operasyonlara da değinen Yüksekdağ, "Hani diyorlar ya; büyük bir başarı gibi sunmaya uğraşarak 'Cizre'de operasyonlar bitti'. Sanmayın ki Cizre'de kazandıkları için bitti. Hayır, Cizre'de onların yüzyıllık inkar ve imha siyaseti bitti. " diye konuştu.



"Yürüyüşe geçen grup ile polis arasında gerginlik"



Figen Yüksekdağ konuşmasının ardından salondan ayrılırdı. Ellerinde pankart taşıyan bir grup ise Adem Yavuz Caddesi üzerinde yürüdü. Gazi Mahallesi'ne doğru yönelen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yürüyen grup, TOMA ve akrep tabir edilen polis araçlarıyla takip edildi. Gruptan bazı kişilerin taş atması üzerine polis zaman zaman biber gazı kullandı.

Enver ALAS - İSTANBUL / DHA