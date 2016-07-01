'Yüksek yargıya neşter' tasarısı yasalaştı

Yüksek yargıda düzenlemeler içeren Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla birlikte Adli ve idari yargıda bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz'da hayata geçmesiyle birlikte yargıda büyük dönüşüm yaşanacak. Yargıtay'da 46 olan daire sayısı 12'si ceza 12'si hukuk olmak üzere 24'e düşürülecek.

Daire sayısı düşürülüyor

Danıştay'ın daire sayısı ise 17'den 10'a düşürülecek. Yargıtay ve Danıştay'daki mevcut üyelikler ise kademeli olarak düşürülecek.

Yüksek yargıda 22 daira kapatılıyor

Yargıtay'ın 516 olan üye sayısı 200'e, Danıştay'ın 195 olan üye sayısı ise 90'a düşürülecek. Yargıtay uhdesinde bulunan dosyaları kendisi çözeceğinden, dosya sayısı kısa zamanda istenen seviyeye düşmeyeceği gerekçesiyle 22 daire Birinci Başkanlık Kurulu'nca en geç üç yıl içinde kademeli olarak kapatılacak. Bu daireler kapatılıncaya kadar görevlerine devam edecek.

Yargıtay'da şu an 23'ü hukuk, 23'ü ceza olmak üzere 46 daire bulunuyor. Düzenlemeyle bu sayı 24'e düşürülecek.

Danıştay'ın ise 17 dairesi ve 195 üyesi bulunuyor. Tasarının Meclis'ten geçmesiyle Danıştay'ın daire sayısı ise 17'den 10'a düşürülecek.



Görev süreleri 12 yıl olacak

Yargıtay ve Danıştay üyelerine Anayasa Mahkemesi'nde olduğu gibi 12 yıl görev süresi getirilecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş gün içinde görevi sona eren üyeler arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) Yargıtay ve Danıştay üyesi seçimi yapılacak.



Ayrıca bir kişi bir kez üyeliğe seçilebilecek. Görev süresi biten üyelerden yeniden seçilemeyenler Anayasa'nın 139. maddesinde düzenlenen hakimlik ve savcılık teminatı uyarınca HSYK tarafından kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge adliye veya ilk derece mahkemelerine atanacak.

