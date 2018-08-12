Yüksek sperm sayısı için hangi tip iç çamaşırı tercih edilmeli?

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Erkeklerin giydikleri iç çamaşırına göre sperm sayılarını ele alan bir araştırma, iç çamaşırı seçiminin sperm sayısını artırabileceğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre bol iç çamaşırlarını tercih eden erkeklerin sperm sayısı, dar iç çamaşırı giyenlere oranla daha yüksek.

Testislerin yüksek sıcaklığa maruz kalmasının sperm kalitesini olumsuz olarak etkilediği biliniyor. Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar bu kez iç çamaşırı tercihinin de benzer bir etkisi olup olmadığı üzerinde durdu. Araştırmacılar, Fertility Clinic at Massachusetts Hastanesi’nde doğurganlık tedavisi gören çiftler arasından yaşları 32 ile 39 arasında değişen 656 erkeği örneklem olarak ele aldı.

Newsweek’te yer alan makaleye göre, katılımcılardan, sperm ve kan örnekleri alındı ayrıca son üç ayda en çok giydikleri iç çamaşırı tipine (boxer, jokey, slip v.b.) ilişkin bilgi istendi. Buna göre, boksör giydiğini söyleyenlerin yüzde 53'ü, diğer iç çamaşırları giyen erkeklere kıyasla yüzde 25 daha yüksek sperm konsantrasyonuna ve yüzde 17 daha yüksek, toplam sperm sayısına sahipti. Ayrıca boxer giyen erkeklerin spermlerim daha iyi hareket ettikleri belirlendi. Araştırmada en büyük fark, boxer giyenler ile jokey veya külot giyen erkeklerde bulundu.

304 katılımcıdan alınan kanın daha ileri analizi, öncelikle boxer giyen erkeklerin, erkek doğurganlığı ve sperm üretimiyle bağlantılı olan Folikül Uyarıcı Hormonu’nun (FSH) daha düşük seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya dahil olmayan Sheffield Üniversitesi’nden Androloji Profesörü Dr. Allan Pacey bu verinin, sıkı iç çamaşırı giyen erkeklerin vücutlarının, testislerin sperm üretmede daha fazla çalışmasını sağlamak için daha fazla FSH oluşturduğunu düşündürdüğünü söyledi.

Human Reproduction Dergisi’nden yayımlanan araştırmanın yazarı, Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten araştırmacı Lidia Mínguez-Alarcón araştırmaya ilişkin "Sıkı iç çamaşırı giyen erkeklerin daha önceki literatürle tutarlı olarak daha düşük sperm sayılarına sahip olduklarını keşfettik" yorumunda bulundu. Mínguez-Alarcón’a göre, bir spermin gelişmesi yaklaşık 90 gün sürer ve bu süreçte bol iç çamaşırı giymek sperm sayısının artmasına yardımcı olabilir.

“Doğurganlık oranı azalıyor”

Imperial College London okutmanlarından Dr. Channa Jayasena ise nedeni bilinmeyen bir şekilde doğurganlığın her geçen düştüğüne dikkat çekerek, “İlk kez, boxer şort giyen erkeklerin daha sağlıklı sperm kalitesine ve daha düşük FSH seviyelerine sahip olduklarını” söyledi. “Düşük FSH'nin iyi bir şey olduğunu, çünkü vücudun yeterince sperm ürettiği anlamına geldiğini” belirten Jayasena “Doğurganlık sorunları olan erkekler sıkı iç çamaşırlardan kaçınmalıdır" diye konuştu.

“Her iki gruba mensup erkekler de normal kabul edilen sayıda”

Shady Grove Fertility Hastanesi şefi, sağlık memuru Dr. Eric A Widra ise söz konusu araştırma her ne kadar boxer ve slip külot giyen erkekler arasında bir sperm sayısı farklılığına işaret etse de her iki gruba mensup kişilerin de normal kabul edilen sayıda sperm ürettiklerini ve bu kişilerin partnerlerinin hamile kalma beklentilerinde bir farklılık beklenmediğini kaydetti. Widra “Sınırda sperm sayıları olan ve slip külot tercih eden erkeklerin bu yaşam tarzı değişiklikleri ile küçük bir iyileşme görebileceğini” bildirdi.