T24 - Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşları uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa ve Kastamonu çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.





Yüksek sıcaklık uyarısı



Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak havanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:



İSTANBUL: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (29)



ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (35)



İZMİR: Az bulutlu ve açık (33)



ADANA: Az bulutlu ve açık (35)



ANTALYA: Az bulutlu ve açık (32)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (29)



ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (33)



DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (44)





Bölgelerde hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Trakya kesimi çok bulutlu geçecek.



EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.



İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeyi kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Sinop ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları bölgenin iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.





