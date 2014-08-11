Yüksek Seçim Kurulu geçici sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44, Selahattin Demirtaş ise yüzde 9.76 oranında oy aldı. YSK'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı yüzde 74.12 oldu.



Doğan Haber Ajansı'(nın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili geçici sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yurt içi, Yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle oluştu.



Kayıtlı seçmen sayısı: 55 milyon 692 bin 841. Oy kullanan seçmen sayısı: 41 milyon 283 bin 773. Geçerli oy sayısı : 40 milyon 545 bin 902. Geçersiz oy sayısı : 737 bin 871. Seçime katılım oranı ise yüzde 74,12.



Sonuçlara göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79 oy oranında 21 milyon 260 oy, Selahattin Demirtaş yüzde 9.76 oranında 3 milyon 958 bin 510 oy, Ekmeleddin İhsanoğlu ise yüzde 38.44 oy oranıyla 15 milyon 587 bin 132 oy aldı.