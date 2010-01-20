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Yaşam

Yüksek Hızlı Tren 10 ayda 1 milyon kişi taşıdı

Ankara-Eskişehir arasında karşılıklı olarak 13 Mart 2009'da başlayan Yüksek Hızlı Tren ile 10 ayda 1 milyon kişi seyahat etti.

20 Ocak 2010 02:00

T24 - Ankara-Eskişehir arasında karşılıklı olarak ilk seferine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 13 Mart 2009'da başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 10 ayda 1 milyon kişi seyahat etti.

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, hızlı tren seferlerinin hizmete girmesiyle kara yoluyla 2.5-3 saatte katedilebilen Ankara-Eskişehir arasının 1.5 saate düştüğünü söyledi.

YHT'nin hizmete girdiği 13 Mart 2009'dan bu yana geçen 10 ayda yaklaşık 1 milyon kişinin hızlı trenle seyahati tercih ettiğini ifade eden Karaman, ''Hızlı tren seferlerinin yoğun ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. İki kentte yaşayanlardan özellikle öğrenciler, öğretmenler, askeri personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler, sabah gidip akşam sıcak yuvalarına güvenli bir şekilde dönebilmektedir. Ankara'da yaşayan, ancak Eskişehir'de çalışan veya Eskişehir'de yaşayıp Ankara'da görev yapan birçok kişi hızlı treni kullanıyor''dedi.

''Hızlı trenle bu yıl 2 milyon kişiyi taşımayı hedefliyoruz'' diyen Karaman, tüm çalışmaları bu amaç doğrultusunda sürdürdürdüklerini, vatandaşa en iyi hizmeti kaliteli bir şekilde sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

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