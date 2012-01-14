Yüksek gerilim hattındaki ölümde bilirkişi BEDAŞ'ı suçladı

T24 - Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde (BEDAŞ) iki yıl önce taşeron işçi olarak çalışan Erkan Keleş’in, elektrik hattını tamir ederken ölümüne ilişkin ek bilirkişi raporunda, BEDAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay ile tüm yardımcıları suçlu bulundu. Bilirkişi raporuna göre; yüksek gerilim hatlarında kontrol yok, tesisler bakımsız ve mühendislerin işi lise mezununda...





Trabzonlu Erkan Keleş yedi yıl önce BEDAŞ’ta taşeron işçi oldu. 31 yaşındaki Keleş’in maaşı 840 TL’ydi. İki yıl önce Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 11 Eylül’de mesaisi vardı. Ardında 28 yaşındaki eşini, sekiz yaşındaki oğlu İlhan’ı ve 20 günlük bebeği Ömer Faruk’u bırakıp Gaziosmanpaşa İşletme Şefliği’ne gitti. Saat 17.10’da Haraççı’daki orta gerilim hattında arıza çıktığı ihbarı ulaştı. Keleş, onarım için çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak öldü. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı, soruşturma kapsamında İş Güvenliği Uzmanı Ömer Faruk Hepgur ve Elektrik Uzmanı Aybent Gökgöz’ü bilirkişi atayıp ihmalin saptanmasını istedi. İlk rapora göre taşeronun sözleşmelere dahi uymadığı ortaya çıktı. Rapora göre ekibin başında teknisyen veya usta olması gerekirken, yoktu. BEDAŞ teknisyeni Özkan Gündoğdu, trafoda yanlış kolu indirince elektrik akımı kesilmedi, direkte enerji olup olmadığını kontrol için geri dönmedi. Kendisinin veya bir ustanın çıkması gereken direğe, sözleşmelere aykırı biçimde, vasıfsız işçi Erkan Keleş çıkarıldı. Fakat Erkan’da ne kontrol kalemi ne de izole eldiven vardı. Raporda, üç kişi kusurlu olarak gösterildi: Teknisyen Özkan Göndoğdu, İşletme Şefi Ali Sönmez ve taşeron firmanın şantiye şefi Nusret Çoruh.

Ek rapor istendi



Gaziosmanpaşa Savcılığı’nın talebi sonrasında faillerle fiiller arasında illiyet bağını araştırmak üzere Bilirkişi Aybent Gökgöz yeniden görevlendirildi. Gökgöz’ün hazırladığı ek raporda, BEDAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay ile bütün yardımcıları; Ergin Önder, Lokman Öztürk, Avni Doğan ve Erol Ünal ile hiyerarşik olarak tüm BEDAŞ yönetimi suçlu ve kusurlu bulundu. Rapordaki tespitler şöyle:



BEDAŞ Genel Müdürü Atalay için: “Yardımcıları yetersiz, tesisler bakımsız, işletmelerde sorun ve problemler var, sağlıklı bilgi akışı ve malzeme yok.”



Ergin Önder için: “Güvenlik malzemeleri yok.”



Lokman Öztürk için: “Alt yüklenici personelden eğitim için senet alıyor, çalışanlar borçlandırılıp sindiriliyor.”



Avni Doğan için: “Eğitim ve iş güvenliği zayıf, kontrol yok.”



Erol Ünal için: “Tesislerde denetim, kontrol, bakım yok. Tesisleri mühendis yerine lise mezunları yönetiyor.”



Ergin Önder için: “Telsizler ve seksiyonerler arızalı, bakım yok.”



Başkontrolör Ümit Örten için: “Tesisler dolaşılmıyor, denetim yok.”



Bilirkişi raporunda ayrıca, Arnavutköy İşletme Baş-mühendisliği’ndeki ihaleyi alan Alkama adlı taşeron şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Münci Büyükbay başta olmak üzere tüm yöneticilerinin de suçlu veya kusurlu sayılması gerektiği vurgulandı.



Bu doğrultuda savcılığın, 21 şüpheliyi ifadeye çağırdığı öğrenildi.

SGK ölen işçiyi suçladı



Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hazırladığı raporda ise kusurun yüzde 40’ı BEDAŞ’a, yüzde 40’ı taşeron Alkama’ya, yüzde 20’si de ölen işçi Erkan Keleş’e kesildi.





SGK, ölen işçiyi şöyle suçladı:



“Vasıfsız işçi olmasına rağmen ve kendi işi olmamasına rağmen elektrik akımının kesildiğine dair kontrol yapmadan orta gerilim hattına müdahale etmeye çalıştığından şahsi can emniyetini tehlikeye atacak şekilde davranışta bulunmuş olup kusurlu bulunmuştur.”



