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Ekonomi

"Yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek büyüme sarmalına girdik”

"Tek haneye inebileceğimizden emin değilim; Merkez Bankası'nın eforuyla çıkılamaz, reform yapılması gerekiyor"

08 Ocak 2018 17:26

Türkiye’deki enflasyon verilerinin çift haneye ulaşmasını ve Merkez Bankası’nın son açıkladığı faiz kararını değerlendiren Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, enflasyonun tek haneyi en erken ekim-kasım aylarında görebileceğini söyledi. Krediler yoluyla ekonomiyi canlandırmaya çalışmanın enflasyon olarak yansıdığını kaydeden Altınsaç, “Yüksek faiz - yüksek enflasyon - yüksek büyüme sarmalı’ olarak adlandırdığı süreçten çıkmak için Merkez Bankası’nın çabalarının yetmeyeceğini belirterek reform yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

Bloomberg HT'deki İlk Söz programına konuk olan Altınsaç, Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısında GLP'de 25 veya 50 baz puan yukarı artışının piyasaları pozitif etkileyeceğini ancak böyle bir adım atmasını beklemediğini kaydetti. Altınsaç "Çünkü enflasyon zaten düşüş sürecinde, faizimiz zaten yüksek ve sıkı para politikası söz konusu. MB'den bir hareket beklemiyorum" dedi. 

"Merkez Bankası'nın eforuyla çıkılamaz, reform yapılması gerekiyor"

Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından enflasyonda ancak Ekim - Kasım'da tek hane görme ihtimali olduğunu belirten Altınsaç "Krediler kanalıyla ekonomiyi canlandırmak için teşvik verince talep oluyor, bu da enflasyon olarak yansıyor. Tek haneye inebileceğimizden emin değilim. Dünyada özellikle yıl sonuna doğru enflasyon canlanıyor olacak, bu durumda Türkiye'nin eli daha da zor. Biz yüksek faiz - yüksek enflasyon - yüksek büyüme sarmalına girmiş durumdayız. Bundan sadece Merkez Bankası'nın eforuyla çıkılamaz. Reform yapılması gerekiyor" diye konuştu. 

TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.92 olmuştu. Çekirdek enflasyon tarafında ise bozulma devam ederek % 12.30 artmıştı.

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