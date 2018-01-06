"OHAL bugün kalksın, enflasyon üç ayda 5 puan düşer"

Sınıf temelli yeni bir ekonomi programı sunan CHP ekonomi kurmayları, olağanüstü hâlin (OHAL) kaldığı sürece hiçbir ekonomik sorunun çözümlenemeyeceğine dikkat çekti. Sunulan yeni programın üç temel önceliği olacağı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Bakın bugün OHAL’i kaldıralım, enflasyon üç ayda 5 puan düşecek. Ek olarak, bir dönem sonra 5 puan da faiz düşecektir” dedi.

Hazırlanan raporda temel özelliklerin, gelir dağılımı adaleti, büyümeyi de içeren bir kalkınma ve yaşanan çevreyle barışık bir çevre dostu olduğu ifade edildi. Erdoğdu, CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul’da ekonomi gazetecileriyle bir araya gelerek gündemdeki ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda önerilen ekonomik program, yapılan değerlendirmeler ve sorulara verilen yanıtlar özetle şöyle:

"Büyüme tehlikeli"

* Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle sağlanan büyüme tehlikeli. KGF doğru bir yaklaşım ancak bankaların kredi/ mevduat oranlarını bozan bir hal aldı. Bu krediler işletmelere yüzde 18-19 maliyetle veriliyor ve oluşması öngörülen yüzde 7’lik batak, kriz dönemlerinde görülen bir oran.

* Neoliballer model çöktü. Bu politikayı krizler üretti, bu politika sonrası yoksul halklar çok daha yoksullaştı.

* Türkiye kimlik siyasetine sıkıştırıldı. CHP bu siyaseti 7 Haziran’da aşmaya çalıştı. Taşerona bugün kadro verildiyse CHP’nin o seçim öncesi başlattığı ve o seçimle birlikte yükselttiği politikalar sonucudur. Asgari ücretin bugünkü seviyesine gelmesi bile o günkü politikaların sonucudur.

"Çaresiz değiliz"

* Ülke neoliberal politikalara karşı çaresiz değil. CHP, yeni bir ekonomi politikayla bunu aşacak. Bu da üç temelli bir politika. Bunların birincisi ve en önemlisi, gelir dağılımı adaleti olacak. İkincisi, büyümeyi de içeren bir kalkınma olacak. Üçüncüsü de, yaşadığımız çevreyle barışık bir çevre dostu programı olacak.

* Gelecekte yeni bir üretim biçimi olacak. Endüstri 4.0’la bazı insanlar işlerini kaybedebilir, bu nedenle Endüstri 4.0’ı mutlaka emek 4.0 ile birleştirecek.

* ‘Aman kamu küçülsün’ siyaset anlayışı dayatıldı, bunun yanlış olduğu görüldü. Kamu gereken yerlerde olacak, özel sektörün yatırım yapmadığı yerlerde bizzat gidip fabrika açacak, zenginlik Türkiye’ye yayılacak.

Erdoğdu, Türkiye ve dünyaya dayatılmaya çalışıldığı söylenen neoliberal ekonomik modelin artık çöktüğünü, bu politikayı krizlerin ürettiğini, bu politika sonrası yoksul halkların çok daha yoksullaştığını söyledi. Bu politikanın çok ciddi gelir adaletsizliği doğurduğunu belirten Erdoğdu, bunun sonucunda da insanların kimlik siyasetine sıkıştırıldığını kaydetti.

"Dava Türkiye’de görülsün"

* ABD’den Türkiye’ye çıkacak bir ceza Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış’tan tahsil edilmeli. Halkın o milyar dolarları ödeyecek parası yok. Yeni deliller ortaya çıktı ve bu dava Türkiye’de yeniden görülmeli.

* Adil bir vergi politikası şart. Vergi düzenlemeleri şu an şirketler için ülkeyi cennet hale getirdi. Yük, yurttaşın sırtında. Yapılacak tüm işler için kaynak adil vergi yasaları ve başta turizmle olmak üzere cari açığın hızlı bir şekilde kapatılması ile mümkün.