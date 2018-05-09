'Yüksek alarm' durumuna geçen İsrail, ABD'nin İran kararına 'tam destek' verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması öncesinde İsrail, ‘yüksek alarm’ durumuna geçti. İsrail, ordunun Suriye’deki İsrail güçlerinin ’alışılmadık’ bir aktivite gösterdiğini tespit ettiği gerekçesiyle Golan Tepeleri’ndeki yetkililerin bomba sığınaklarını açması ve hazır duruma getirmesi emrini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı’nın nükleer anlaşmadan çekilineceğini duyurmasının ardından Washington’ın kararına destek veren ilk siyasetçilerden biri oldu. Netanyahu, “İran, aylardır İsrail’i vurma amacıyla Suriye’ye ölümcül silah yardımında bulunuyordu. Topraklarımıza yönelik herhangi bir saldırıya kuvvetle yanıt vereceğiz” dedi. Netanyahu, Twitter’da yaptığı paylaşımda da, “İran’ın herhangi bir zaman nükleer silahlara ulaşmasını engellemek yönündeki cesur kararınız ve adanmışlığınız için teşekkürler“ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin 2015 yılında imzaladığı anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Konuşmasına ''İran, Ortadoğu'da Hizbullah, Hamas, El Kaide ve Taliban gibi terörist organizasyonları destekliyor'' ifadeleriyle başlayan Trump, "ABD nükleer şantajla tehdit edilemez. ABD'ye ölüm diyen bir rejimin dünyadaki en ölümcül silahlara sahip olmasına izin veremeyiz" demişti. Trump konuşmasında 2015 yılında askıya alınan yaptırımların da yeniden uygulamaya konacağını da bildirmişti.